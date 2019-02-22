Жилой комплекс со всей сопутствующей инфраструктурой будет возведен в центре столицы

Жилой комплекс со всей сопутствующей инфраструктурой будет возведен в центре столицыВТБ открыл кредитную линию группе компаний «РосСтройИнвест» на общую сумму 2 млрд рублей сроком на три года. Заемные средства предоставляются в рамках проектного финансирования строительства жилого комплекса «11» в Москве.Жилой комплекс со всей сопутствующей инфраструктурой будет возведен в центре столицы. Его сдача запланирована на первый квартал 2020 года. Инвестиции в проект составят около 4 млрд рублей.«ВТБ уже много лет сотрудничает с группой компаний «РосСтройИнвест». Мы принимали участие в реализации ее крупных проектов в Санкт-Петербурге и сейчас готовы поддержать строительство первого объекта в Москве. Банковское сопровождение будет осуществляться в рамках новых требований законодательства с использованием расчетов по договорам долевого участия через счета эскроу. Это позволит обеспечить финансовую безопасность для потенциальных покупателей квартир», − отметил руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса - старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко.«Благодаря сотрудничеству с ВТБ жители Санкт-Петербурга много лет получают достойное и комфортное жилье в срок. Сейчас, когда мы вышли на рынок Москвы, финансовая поддержка банка вселяет уверенность, что наш новый премиальный проект ЖК «11» будет реализован в установленные сроки и с высоким качеством», − подчеркнул председатель совета директоров ГК «РосСтройИнвест» Федор Туркин.Ранее ВТБ предоставлял ГК «РосСтройИнвест» кредитные средства для строительства ЖК комфорт-класса в Санкт-Петербурге «Петр Великий и Екатерина Великая» и «Золотые купола».