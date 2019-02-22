Разработчики файлового архиватора WinRAR закрыли критическую уязвимость, существовавшую более 19 лет. Крупная ошибка, по вине которой при распаковке архива на Windows-компьютере мог быть выполнен вредоносный код, ставила под угрозу безопасность более полумиллиарда пользователей.

Разработчики файлового архиватора WinRAR закрыли критическую уязвимость, существовавшую более 19 лет. Крупная ошибка, по вине которой при распаковке архива на Windows-компьютере мог быть выполнен вредоносный код, ставила под угрозу безопасность более полумиллиарда пользователей."Дыру" обнаружили эксперты Check Point Research. Они выяснили, что если переименовать ACE-файл с расширением .RAR, то злоумышленники смогут заставить утилиту распаковать содержимое архива в папку автозагрузки Windows. Затем, при следующем запуске компьютера, "плохой" код будет исполнен автоматически.В Check Point сообщили, что критическая уязвимость в WinRAR существовала с 2000 года. Однако никаких атак, связанных с её эксплуатацией, зафиксировано не было.Разработчики утилиты исправили ошибку, как только об этом стало известно. Оказалось, что программа использовала стороннюю библиотеку UNACEV2.DLL для распаковки архивов формата ACE, которая не обновлялась с 2005 года. Вышедшая на этой неделе версия WinRAR 5.70 beta 1 ACE-файлы не поддерживает.