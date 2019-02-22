В торжественной обстановке полицейские вручили документы 25 юношам и девушкам, достигшим 14-летнего возраста.

В библиотечном центре «Интеллект» города Вязники состоялась торжественная церемония, на которой сотрудники полиции вручили паспорта граждан Российской Федерации 25 юным жителям района.По традиции мероприятие началось с Гимна России и экскурса в историю. Исполняющий обязанности начальника отдела по вопросам миграции капитан полиции Наталья Фирсова рассказала ребятам о значении слова «паспорт», временах, когда впервые начал использоваться документ, удостоверяющий личность гражданина, а также о правах и обязанностях, возникающих в связи с его получением.После вручения пастортов, к ребятам с напутственными словами обратились гости мероприятия, которые произнесли много добрых слов, главными из которых стали пожелания быть достойными гражданами России.