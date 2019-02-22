Жанна Бадоева побывала в амстердамском борделе. Ведущая посетила публичный дом не забава ради, а пользы для. Звезда специально для тревел-шоу окунулась в будни жриц любви и узнала о них всю подноготную. Меж тем, знающие люди предостерегают любопытную телеведущую от возможных проблем и бед.

Жанна Бадоева побывала в амстердамском борделе. Ведущая посетилапубличный дом не забава ради, а пользы для. Звезда специально для тревел-шоу окунулась в буднижриц любви и узнала о них всю подноготную. Меж тем, знающие люди предостерегаютлюбопытную телеведущую от возможных проблем и бед.Эта тема соберетогромные рейтинги, считает . Ведь людей всегда интересует, что творится за закрытой дверью."Все что делаетБадоева, принесет ей успех. Однако, рано или поздно, ей придется начать повышатьградус, перевоплощаться в этих героев, быть в их шкуре. Ей придется стать той,о ком она рассказывает. Я не удивлюсь, что в последующих передачах ей захочетсяпопробовать профессию амстердамской проститутки и почувствовать изнутри, каксебя чувствуют люди древнейшей профессии", – считает медиум.Единственно, картыпоказали, что такая работа не безопасна. "Это не просто игра. Когда Жанна будетразрабатывать новые темы, которые она захочет показать миру, стоит это учесть,– предупреждает таролог. – Ведь все закрытые вопросы не выносятся наповерхность по совершенно объективным причинам. Поверьте, телеведущаястолкнется с мощными силами, которые будут противостоять ей и обнародованию такогорода информации".