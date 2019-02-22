Жанна Бадоева побывала в амстердамском борделе. Ведущая посетила
публичный дом не забава ради, а пользы для. Звезда специально для тревел-шоу окунулась в будни
жриц любви и узнала о них всю подноготную. Меж тем, знающие люди предостерегают
любопытную телеведущую от возможных проблем и бед.
Жанна Бадоева побывала в амстердамском борделе. Ведущая посетила
публичный дом не забава ради, а пользы для. Звезда специально для тревел-шоу окунулась в будни
жриц любви и узнала о них всю подноготную. Меж тем, знающие люди предостерегают
любопытную телеведущую от возможных проблем и бед.
Эта тема соберет
огромные рейтинги, считает . Ведь людей всегда интересует, что творится за закрытой дверью.
"Все что делает
Бадоева, принесет ей успех. Однако, рано или поздно, ей придется начать повышать
градус, перевоплощаться в этих героев, быть в их шкуре. Ей придется стать той,
о ком она рассказывает. Я не удивлюсь, что в последующих передачах ей захочется
попробовать профессию амстердамской проститутки и почувствовать изнутри, как
себя чувствуют люди древнейшей профессии", – считает медиум.
Единственно, карты
показали, что такая работа не безопасна. "Это не просто игра. Когда Жанна будет
разрабатывать новые темы, которые она захочет показать миру, стоит это учесть,
– предупреждает таролог. – Ведь все закрытые вопросы не выносятся на
поверхность по совершенно объективным причинам. Поверьте, телеведущая
столкнется с мощными силами, которые будут противостоять ей и обнародованию такого
рода информации".