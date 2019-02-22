Певица Наташа Королева дала откровенное интервью. Артистка рассказала, кого и почему она назвала заразой.

Певица Наташа Королева дала откровенное интервью. Артистка рассказала, кого и почему она назвала заразой.Когда-то Наташа Королева и Игорь Николаев являлись одной из самых красивых пар в отечественном шоу-бизнесе. Со стороны казалось, что пара настолько гармонична, что все невзгоды им по плечу. Тем более неожиданным для общественности стал разрыв Игоря и Наташи.Многие поклонники пришли в неописуемый гнев, узнав, что интеллигентного автора-песенника Королева променяла на брутального стриптизера Сергея Глушко. В свою очередь, и Игорь Николаев обрел счастье с молодой певицей Юлией Проскуряковой. При этом наблюдательные фанаты сделали вывод, что и избранник Наташи Королевой и супруга Игоря Николаева удивительно походи на своих предшественников.Более 15 лет прошло с тех пор, как артисты оформили развод, однако общественность то и дело собирает различные слухи, касающиеся Наташи Королевой, Игоря Николаева и их вторых половин. К примеру, фанаты перманентно подозревает вражду между нынешней супругой артиста и его экс-избранницей.Недавно Юлия Проскурякова провела прямой эфир с подписчиками, в котором вполне определенно высказалась на этот счет. "У меня нет обиды на Наталью никакой, но меня и Игоря, безусловно, возмущают негативные, оскорбительные, унижающие комментарии в мой адрес и адрес моей семьи", – заявила она.Наташа Королева и вовсе предпочитает не вспоминать прошлое, впрочем, отдавая должное вкладу. который внес в ее творчество Игорь Николаев. Так, он был почетным гостем на юбилейном концерте артистки в 2018 году. Они даже исполнили несколько песен. К слову, сейчас певица активно готовится к 46-летию. Наташа старательно худеет. Впрочем, не обходится без срывов."Сегодня пошла на кухню, а моя подружка, которая приехала из Киева, приготовила такие вкусные блинчики, зараза! Невероятно вкусные! Я умяла сразу три штуки, а теперь думаю: зачем я это сделала? Главное, чтобы после этих блинчиков одежда застегнулась!" – цитирует Наташу Королеву .Певица, в отличие от многих коллег, предпочитает не вносить коррективов в свою внешность. "Пока такая возможность есть, пока годы позволяют, я стараюсь быть такой, какая есть. В жизни практически не пользуюсь косметикой. Волосы, ногти, брови, ресницы и губы у меня натуральные. Никакого апгрейда я с собой не делала", – заявила Наташа Королева.