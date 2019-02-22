Последние новости о расследовании отравления Скрипалей – это работа британских политтехнологов. Они сочиняют фейки об этом деле и запускают их в прессу.

Последниеновости о расследовании отравления Скрипалей – это работа британскихполиттехнологов. Они сочиняют фейки об этом деле и запускают их в прессу.Официальныйпредставитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что новые утечки в СМИвокруг ситуации с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери – обычные газетные утки, придуманные британскимиполиттехнологами. Дипломат дала понять, что и само дело Скрипалей шито белыминитками."Впреддверии годовщины инспирированной и раскрученной британцами провокации мывидим, что усилиями политтехнологов история начинает обрастать новыми домыслами.В СМИ появляются публикации о некоем болгарском следе, в котором называются всеновые подозреваемые в отравлении Скрипалей", – сказала Захарова.По ее словам,градус фантазии в подобных публикациях зашкаливает. Они плодятся с чисто политическимицелями и основывается на пресловутом принципе highly likely, пишет РИА Новости.Не исключено,что к годовщине отравления Скрипалей появятся новые данные об этом деле, нодоверия к этой информации уже не будет. Официальный Лондон за год не внесясности в это сомнительное дело.Лишь в прессе появлялись различные фейки то очемодане с гречкой, то о дверной ручке или отравленном и сожженном британскимивластями коте . В качестве "обвиняемых" по этому делу также проходилискамейка в парке, столик в кафе и флакон из-под духов известной французской фирмы.Виновными вотравлении без предоставления доказательств были объявлены российские гражданеПетров и Боширов, которым не повезло оказаться в Солсбери в день инцидента со. Позже в интервью Маргарите Симоньян они рассказали, что приезжали вБританию в качестве туристов, а в Солсбери хотели посмотреть на знаменитыйсобор.