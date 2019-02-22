Последние
новости о расследовании отравления Скрипалей – это работа британских
политтехнологов. Они сочиняют фейки об этом деле и запускают их в прессу.
Последние
новости о расследовании отравления Скрипалей – это работа британских
политтехнологов. Они сочиняют фейки об этом деле и запускают их в прессу.
Официальный
представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что новые утечки в СМИ
вокруг ситуации с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери – обычные газетные утки, придуманные британскими
политтехнологами. Дипломат дала понять, что и само дело Скрипалей шито белыми
нитками.
"В
преддверии годовщины инспирированной и раскрученной британцами провокации мы
видим, что усилиями политтехнологов история начинает обрастать новыми домыслами.
В СМИ появляются публикации о некоем болгарском следе, в котором называются все
новые подозреваемые в отравлении Скрипалей", – сказала Захарова.
По ее словам,
градус фантазии в подобных публикациях зашкаливает. Они плодятся с чисто политическими
целями и основывается на пресловутом принципе highly likely, пишет РИА Новости.
Не исключено,
что к годовщине отравления Скрипалей появятся новые данные об этом деле, но
доверия к этой информации уже не будет. Официальный Лондон за год не внес
ясности в это сомнительное дело.
Лишь в прессе появлялись различные фейки то о
чемодане с гречкой, то о дверной ручке или отравленном и сожженном британскими
властями коте . В качестве "обвиняемых" по этому делу также проходили
скамейка в парке, столик в кафе и флакон из-под духов известной французской фирмы.
Виновными в
отравлении без предоставления доказательств были объявлены российские граждане
Петров и Боширов, которым не повезло оказаться в Солсбери в день инцидента со
. Позже в интервью Маргарите Симоньян они рассказали, что приезжали в
Британию в качестве туристов, а в Солсбери хотели посмотреть на знаменитый
собор.