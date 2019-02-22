Официальный
представитель МИД России рассказала об ответных мерах в
случае новых провокаций в Керченском проливе. Мария Захарова заверила,
что таковые допускаться не будут.
Официальный
представитель МИД России рассказала об ответных мерах в
случае новых провокаций в Керченском проливе. Мария Захарова заверила,
что таковые допускаться не будут.
Дипломат выразила уверенность, что очередной провокации с участием
кораблей ВМС Украины и наблюдателей из стран НАТО в Керченском проливе
не будет. Об этом Захарова заявила в эфире "Первого канала".
Она отметила, что ведется соответствующая дипломатическая
работа. "На второй вопрос уже дало ответ
российское руководство. Во-первых, теми действиями, которые были предприняты
после первой провокации. Во-вторых, объяснив, что такие же действия, это,
безусловно, будет и комментироваться и предприниматься шаги нашими правоохранительными
органами, силовыми структурами. Но такие провокации допускаться не
будут", – заверила Захарова.
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