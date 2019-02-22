Официальный представитель МИД России рассказала об ответных мерах в случае новых провокаций в Керченском проливе. Мария Захарова заверила, что таковые допускаться не будут.

Официальныйпредставитель МИД России рассказала об ответных мерах вслучае новых провокаций в Керченском проливе. Мария Захарова заверила,что таковые допускаться не будут.Дипломат выразила уверенность, что очередной провокации с участиемкораблей ВМС Украины и наблюдателей из стран НАТО в Керченском проливене будет. Об этом Захарова заявила в эфире "Первого канала".Она отметила, что ведется соответствующая дипломатическаяработа. "На второй вопрос уже дало ответроссийское руководство. Во-первых, теми действиями, которые были предпринятыпосле первой провокации. Во-вторых, объяснив, что такие же действия, это,безусловно, будет и комментироваться и предприниматься шаги нашими правоохранительнымиорганами, силовыми структурами. Но такие провокации допускаться небудут", – заверила Захарова.Материал дополняется