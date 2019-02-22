Актер Владимир Зеленский ударил президента Петра Порошенко по самому чувствительному месту. Юморист записал ролик, в котором рассказал о подорожании коммунальных тарифов в Незалежной после государственного переворота 2014 года. Озвученные цифры шокируют.

Актер Владимир Зеленский ударил президента Петра Порошенко по самому чувствительному месту. Юморист записал ролик, в котором рассказал о подорожании коммунальных тарифов в Незалежной после государственного переворота 2014 года. Озвученные цифры шокируют.Зеленский обратился к Порошенко на своем канале в YouTube.По словам юмориста, он наконец-то разгадал смысл предвыборного лозунга главыгосударства "Реальні справи, а не брехливі обіцянки" (Реальные дела,а не обещания).Натворил Порошенко за время своего президентства и правдапредостаточно. Зеленский решил остановиться на проблемы повышения коммунальныхтарифов. Оказывается, стоимость электричества, квартплаты, холодной и горячейводы, а также отопления выросла в среднем в несколько раз, а по некоторым позициям– в пять и более.Зрители горячо поддержали обращение Зеленского и рассказалисвои истории. Так, бывший житель Донецка, переехавший в Одессу, рассказал, чтоснимает квартиру и платит за коммунальные услуги, никаких субсидий его семье непредоставляют.Другой комментатор отметил, что его родители, пенсионеры изХарькова, получают пенсию 4,5 тысячи гривен. Существенная часть этой суммы идетна оплату коммуналки. Пользователь Сети назвал это "нищенскимсуществованием".по последним соцопросам вырвался в лидерыпредвыборной гонки. Исследователи отмечают, что если бы выборы состоялись вближайшее время, комика поддержали бы 28% голосовавших.Выборы президента Украины – 2019 пройдут 31 марта. На высшийгосударственный пост претендуют 30 человек. За следуютбывший премьер-министр Юлия Тимошенко и действующий президент Петр Порошенко.У нынешнего главы государства ситуация крайне непростая. Замесяц до выборов его рейтинг не превышает 15%.