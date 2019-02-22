Жительница Самары не смогла похоронить бывшего гражданского мужа. Два десятка человек запретили выкопать могилу на кладбище Рубежном. Когда на кладбище приехала женщина с телом покойного гражданского мужа в гробу, ей предложили перенести похороны на сутки.

Жительница Самары не смогла похоронить бывшего гражданского мужа. Два десятка человек запретили выкопать могилу на кладбище Рубежном. Когда на кладбище приехала женщина с телом покойного гражданского мужа в гробу, ей предложили перенести похороны на сутки.В итоге женщина с гробом оказалась перед зданием правительства Самарской области, сообщает РИА Новости. Это был ее протест против отказа в захоронения покойного в Самаре.Женщина с просьбой похоронить бывшего гражданского мужа обратилась к индивидуальному предпринимателю, который работает в сфере ритуальных услуг. Своему знакомому бизнесмену помогал оформить документы депутат собрания представителей Красноярского района Самарской области Азат Туймасов. Он получил от МУП "Спецкомбинат" разрешение на захоронение на кладбище Рубежное.Но когда 21 февраля землекопы вместе с Туймасовым приехали на место, чтобы вырыть могилу, им в этом воспрепятствовали до трех десятков неизвестных людей.О произошедшем узнал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Он поручил жестко разобраться в произошедшем. В частности, персональное поручение получили глава Самары, департамент по борьбе с коррупцией и курирующий его самарский вице-губернатор Юрий Рожин. Министерство соцзащиты окажет всю необходимую помощь родственникам покойного. А результаты расследования вопиющего случая будут представлены общественности, пообещал Дмитрий Азаров.