22.02.2019

2019-02-22 19:40:49

Житель Екатеринбурга может сесть в тюрьму за жестокое убийство собаки

Житель Екатеринбурга, хдаднокровно растрелявший собаку по кличке Ян в лесополосе в пригороде, предстанет перед судом. Об этом сообщает портал .



Отмечается, что расследование уголовного дела завершено. Мужчине грозит лишение свободы сроком до трех лет.