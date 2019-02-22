У горожан просят извинения за неудобства

У горожан просят извинения за неудобстваРЭС города Владимир АО «ОРЭС-Владимирская область» предупреждает горожан, что в связи с проведением работ 26 февраля с 4 до 6-ти утра будет отключена электроэнергия у потребителей, подключённых к ПС 110 кВ «Магнит»:1. МЖД №№ 19-а, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 39 по улице Новгородская;2. Частные жилые дома по улицам: Полянка, Славянская, Славянская-Нагорная, Славянский проезд, Опольевская, Фалалеевская, Еланская, Еланский проезд, Горицкая, Аграрная.Горожанам приносят извинения за доставленные неудобства и просят с пониманием отнестись к временным трудностям.