За один день пожарные Владимирской области 10 раз выезжали тушить возгорания. Самые сложные случаи произошли в Судогодском и Камешковском районах, рассказали в пресс-службе МЧС области. 21

За один день пожарные Владимирской области 10 раз выезжали тушить возгорания. Самые сложные случаи произошли в Судогодском и Камешковском районах, рассказали в пресс-службе МЧС области. 21 февраля в 12:06 спасателям сообщили о том, что в деревне Поддол Судогодского района загорелась баня. Огонь распространился всего на 9 квадратов. Пожар, на первый взгляд не серьезный, унес жизнь