Должников могут оставить без ресурсов, вызвать в суд и даже лишить жилья.

Правила для неплательщиков за коммунальные услуги в 2025 году стали жестче. Об этом сообщают «Владимирские новости».Помимо начисления высоких пеней, неплательщикам грозит отключение ресурсов, судебные разбирательства и даже лишение жилья.Сообщается, что пени по долгам теперь рассчитываются исходя из ключевой ставки Центробанка (сейчас 21%). Начисления ведутся на текущий момент, а не с даты просрочки, поэтому старые долги могут обернуться серьёзными суммами.При задолженности более двух месяцев поставщики услуг вправе ограничить подачу воды и электричества. Исключение сделано лишь для газа.Если долг превышает 200–300 тысяч рублей, суд может вынести решение о продаже квартиры через торги. Из этих средств будет погашена задолженность, а оставшуюся сумму отдадут владельцу.С 1 февраля в России заработали цифровые платформы для ускоренного взыскания долгов. Теперь судебные иски будут подаваться быстрее, а приставы активнее выходить на связь с должниками.