В мэрии снова пообещали выделенные полосы и бесплатные автобусные пересадки. Снова не в этом году. Изменения в сфере общественного транспорта во Владимире обсудили на брифинге 21 февраля.

В мэрии снова пообещали выделенные полосы и бесплатные автобусные пересадки. Снова не в этом году. Изменения в сфере общественного транспорта во Владимире обсудили на брифинге 21 февраля. Рабочая встреча представителей администрации города, общественников и СМИ была посвящена реализации КСОТ — Комплексной схеме организации транспортного обслуживания. Эту реформу местные власти представили в январе 2024-го. За прошедшее