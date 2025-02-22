Транспортную систему Владимира ждет целый ряд новшеств.
Во время совещания по реализации предложений, которые ранее были включены в новую комплексную схему организации работы общественного транспорта (КСОТ) заместитель главы города Владимира Глеб Серегин рассказал о планах по изменения в работе общественного транспорта.
По словам Глеба Серегина, прорабатывается вопрос с бесплатной пересадкой. Планируется, что жители, выехавшие из Юрьевца или Энергетика, смогут по этому же билету сесть на другой рейс. Пока применить такую схему возможно лишь в отношении рейсов, которые совершает «Владимирпассажиртранс». С частными перевозчиками такую возможность еще предполагают прорабатывать.
Кроме того, намечены и другие изменения в работе транспорта. К примеру, с 1 марта изменится маршрут автобуса № 21С — он будет курсировать через Рпенский проезд. Следовать он будет по Рокадной дороге.
Как сказал замглавы города, отрезок улицы Юбилейной от Суздальского проспекта до улицы Жуковского практически не имеет общественного транспорта, кроме автобуса № 32, для удобства жителей планируется перераспределить потоки.
Еще одним новшеством должно стать создание коротких маршрутов. Первым из них может стать № 29СА, который пойдет из Энергетика до площади Победы.
Добавим, что власти намерены изменить движение автобуса № 33 внутри самого Юрьевца.
Конкретные срок реализации реформ пока не называется. Однако, по словам представителей власти, это должно произойти в течение 2025 года.
Напомним, ранее мы писали, что во Владимире снова стали курсировать