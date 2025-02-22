Транспортную систему Владимира ждет целый ряд новшеств.

Во время совещания по реализации предложений, которые ранее были включены в новую комплексную схему организации работы общественного транспорта (КСОТ) заместитель главы города Владимира Глеб Серегин рассказал о планах по изменения в работе общественного транспорта.По словам Глеба Серегина, прорабатывается вопрос с бесплатной пересадкой. Планируется, что жители, выехавшие из Юрьевца или Энергетика, смогут по этому же билету сесть на другой рейс. Пока применить такую схему возможно лишь в отношении рейсов, которые совершает «Владимирпассажиртранс». С частными перевозчиками такую возможность еще предполагают прорабатывать.Кроме того, намечены и другие изменения в работе транспорта. К примеру, с 1 марта изменится маршрут автобуса № 21С — он будет курсировать через Рпенский проезд. Следовать он будет по Рокадной дороге.Как сказал замглавы города, отрезок улицы Юбилейной от Суздальского проспекта до улицы Жуковского практически не имеет общественного транспорта, кроме автобуса № 32, для удобства жителей планируется перераспределить потоки.Еще одним новшеством должно стать создание коротких маршрутов. Первым из них может стать № 29СА, который пойдет из Энергетика до площади Победы.Добавим, что власти намерены изменить движение автобуса № 33 внутри самого Юрьевца.Конкретные срок реализации реформ пока не называется. Однако, по словам представителей власти, это должно произойти в течение 2025 года.Напомним, ранее мы писали, что во Владимире снова стали курсировать