Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по информации о ненадлежащем содержании детской школы искусств в Гусь-Хрустальном. Об этом сообщила ведомства.Отмечается, что в феврале 2026 года в образовательном учреждении частично обвалились межэтажные конструкции. К счастью, во время ЧП дети и педагоги не пострадали. К происшествию могло привести отсутствие должного контроля за техническим состоянием здания со стороны компетентных органов.Руководитель СУ СКР по Владимирской области Артём Кулаков должен представить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела.«Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в сообщении пресс-службы.