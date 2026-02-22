Правоохранители арестовали 45-летнего жителя Владимира. Мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершённом с применением оружия.

Правоохранители арестовали 45-летнего жителя Владимира. Мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершённом с применением оружия. Об этом рассказала УМВД России по региону.Инцидент произошёл вечером 15 февраля. Фигурант и его знакомый распивали в квартире алкоголь. Во время застолья владимирцу не понравилось, что его гражданская жена оказывает гостю знаки внимания. В ходе разгоревшегося конфликта мужчина достал из сейфа охотничье ружьё и выстрелил в сожительницу. Женщина получила ранение колена и нижней части бедра.Отмечается, что обвиняемый сам вызвал помощь, признал свою вину и раскаялся. В настоящий момент житель Владимира находится под стражей.