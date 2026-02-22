Следователи начали проверку после частичного обрушения кровли в детской школе искусств имени Балакирева в Гусь-Хрустальном. За два дня, 19 и 20 февраля, крыша рухнула дважды. К счастью, никто

Следователи начали проверку после частичного обрушения кровли в детской школе искусств имени Балакирева в Гусь-Хрустальном. За два дня, 19 и 20 февраля, крыша рухнула дважды. К счастью, никто не пострадал. По информации регионального СК, первое обрушение произошло в правом крыле здания на проспекте 50-летия Советской власти. Там обвалился участок кровли площадью около 8 квадратных метров.