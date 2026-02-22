Идет урок. Учительница спрашивает детей:
- Маша, кем ты хочешь быть?
- Балериной!
- А ты кем хочешь быть, Витенька?
- Космонавтом!
- Вовочка, а ты кем хочешь быть?
- Сексопатологом!
- ??? Объясни...
- Очень просто. Посмотрите в окно. Видите, там идут две девушки и едят мороженое. Причем первая лижет, а вторая сосет. Как вы думаете, кто из них замужем?
Учительница (краснея):
- Hу, ... наверное, та которая сосет...
- Hет. Та у которой кольцо на руке. А вот таких, как Вы, я и буду лечить.
