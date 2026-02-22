Муромская городская прокуратура и сотрудники Госавтоинспекции выявили нарушения при зимнем содержании федеральной автотрассы М-12 «Восток».

Муромская городская прокуратура и сотрудники Госавтоинспекции выявили нарушения при зимнем содержании федеральной автотрассы М-12 «Восток». Об этом сообщила надзорного ведомства.В ходе проведённой проверки было обнаружено, что на 313-м километре дороги на полосе разгона лежал рыхлый снег высотой более 25 см. Кроме того, на участке трассы с 301-го по 313-й километры имелись снежные валы.«Городским прокурором руководителю АО "Мостотрест-Сервис" филиал "Арзамас" АО "МТТС" внесено представление, которое незамедлительно рассмотрено и признано обоснованным, нарушения законодательства о безопасности дорожного движения при зимнем содержании федеральной трассы М-12 "Восток" устранены», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Владимирской области.