Николь Кидман скоро снова окажется на рынке невест. Голливудская актриса и ее муж Кит Урбан находятся на грани развода. Им не помог даже семейный психолог.

Николь Кидман скоро снова окажется на рынке невест. Голливудскаяактриса и ее муж Кит Урбан находятся на грани развода. Им не помог дажесемейный психолог.Близкие пары уверены, что звездному браку пришел конец. "Налюдях они улыбаются и выглядят счастливыми, но, когда остаются наедине – всерушится", – цитирует инсайдера знакомого с ситуацией издание In Touch Weekly.Кит давно настаивал на помощи семейного психолога, посленедолгих споров звезды посетили несколько сеансов, но терапия стала внастоящим адом для пары и только усугубила ситуацию. Не помогла восстановить отношения и совместная поездказа город – супруги только поссорились. Из-за постоянных скандалов гостиница стала для Китавторым домом.Друзья пары оказались между двух огней. Урбан жалуется на постоянныйконтроль и ревность со стороны Кидман. Она подозревает его в связи с молоденькой певицей. Николь, в свою очередь,раздражена наркозависимостью супруга. Уже через четыремесяца после свадьбы музыкант вспомнил о своих вредных пристрастиях, из-за чегоему пришлось проходить курс лечения в реабилитационном центре. За 12 лет брака селебрити устали друг от друга.Николь и Кит познакомились в 2005 году. Чуть больше чем через год пара поженилась. Двагода спустя на свет появилась их первая дочь Сандэй, а еще через двасуррогатная мать родила им вторую девочку Фэйт. Также у актрисы есть двое детей– дочь Изабелла и сын Коннор, усыновленных во время брака с Томом Крузом.