Николь Кидман скоро снова окажется на рынке невест. Голливудская
актриса и ее муж Кит Урбан находятся на грани развода. Им не помог даже
семейный психолог.
Николь Кидман скоро снова окажется на рынке невест. Голливудская
актриса и ее муж Кит Урбан находятся на грани развода. Им не помог даже
семейный психолог.
Близкие пары уверены, что звездному браку пришел конец. "На
людях они улыбаются и выглядят счастливыми, но, когда остаются наедине – все
рушится", – цитирует инсайдера знакомого с ситуацией издание In Touch Weekly.
Кит давно настаивал на помощи семейного психолога, после
недолгих споров звезды посетили несколько сеансов, но терапия стала в
настоящим адом для пары и только усугубила ситуацию. Не помогла восстановить отношения и совместная поездка
за город – супруги только поссорились. Из-за постоянных скандалов гостиница стала для Кита
вторым домом.
Друзья пары оказались между двух огней. Урбан жалуется на постоянный
контроль и ревность со стороны Кидман. Она подозревает его в связи с молоденькой певицей. Николь, в свою очередь,
раздражена наркозависимостью супруга. Уже через четыре
месяца после свадьбы музыкант вспомнил о своих вредных пристрастиях, из-за чего
ему пришлось проходить курс лечения в реабилитационном центре. За 12 лет брака селебрити устали друг от друга.
Николь и Кит познакомились в 2005 году. Чуть больше чем через год пара поженилась. Два
года спустя на свет появилась их первая дочь Сандэй, а еще через два
суррогатная мать родила им вторую девочку Фэйт. Также у актрисы есть двое детей
– дочь Изабелла и сын Коннор, усыновленных во время брака с Томом Крузом.