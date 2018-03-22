В отношении него возбудили уголовное дело по статье - покушение на убийство

17-летний житель Юрьев-Польского семь раз ударил подростка ножом.Как сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Владимирской области, инцидент произошел вечером во вторник, 20 марта. Несколько подростков гуляли по городу. Они распивали пиво в нескольких кафе Юрьев-Польского. Между 17-летним юношей и его 16-летним другом вспыхнул конфликт, который перерос в драку. Подозреваемый нанес семь ударов ножом. Когда потерпевший подросток упал на землю, злоумышленник сбежал.Мальчика доставили в больницу. Сейчас он находится в тяжелом состоянии. Подозреваемого задержали. Юноша не назвал причину конфликта. Решается вопрос о заключении его под стражу.