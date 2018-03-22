Химчистка может привести в порядок пожелтевшие рубашки и вывести самые трудные пятна.

Ощущение радости и счастья по поводу жизни с чистого листа в новой квартире начинает улетучиваться в ту же секунду, когда начинается переезд. Мысли о бесконечных коробках с вещами, которые нужно перевезти, наводят страх. Брать в новую квартиру грязный ковер, пыльные шторы и покрывало с пятном от кофе совсем не хочется, как и проводить глобальную стирку.Спасителем станет онлайн-химчистка AIRO – приедут в любое удобное время с 10:00 до 23:00 и приведут вещи в идеальное состояние. А чтобы сэкономить количество коробок при переезде, можно отдать вещи в химчистку из старой квартиры, а доставку заказать в новую.AIRO работают не только с одеждой:ШторыОбычно их стирают 1-2 раза в год. Снимать шторы с крючков и вешать обратно занимает много времени. К тому же кажется, что они не сильно пачкаются. Это не так: на шторах оседает много пыли. Если перевезти старые шторы в новую квартиру, вся пыль переедет вместе с ними. AIRO облегчат задачу - курьер приедет, снимет шторы, демонтирует карниз при необходимости, а после чистки повесит их обратно. А если у вас таинственным образом пропали крючки для крепления штор, то курьеры Айро возят с собой подходящие под все карнизы крючки.КоверКовры во дворах уже давно не выбивают, однако в квартирах они все еще есть. Чистка ковров, как и штор, происходит редко. Порой сложно определить первоначальный цвет ковра из-за количества пыли, но это не повод его выбрасывать. Химчистка вернет ему первоначальное состояние. И, опять же, его не придется собирать - всё сделают курьеры AIRO.Покрывало и постельное бельеВ новой квартире должно быть все чистое и выстиранное. Спасть на идеально чистых простынях - особенное удовольствие. Порой обычная стиральная машинка справляется не со всеми загрязнениями, поэтому бельё можно отдать в химчистку на стирку или чистку. В AIRO действуют акции на прием постельного белья: очистить 5 кг белья стоит 590 рублей, а 10 кг - 990 рублей.Одеяло и подушкиПостельное белье стирают несколько раз в месяц, а вот одеяло и подушки - намного реже. Хотя и то, и другое, является благоприятной средой для развития микробов. Стирать и чистить их нужно регулярно. AIRO может взять это дело на себя.Детские игрушкиГлавный пылесборник - это мягкие детские игрушки. Если стирать их в машинке, они могут потерять не только цвет и форму, но и детали. Дети не разлюбят своего любимого мишку при переезде, а вот пыли с мишкой переедет много. Детские игрушки тоже принимают в AIRO. К тому же чистка деликатнее стирки, так что можно быть спокойным за их сохранность.Химчистка может привести в порядок пожелтевшие рубашки и вывести самые трудные пятна. На них тоже действуют акции: 5 рубашек за 690 рублей. В стоимость заказа включены глажка и отпаривание. Вещи не помнутся при перевозке - всё, что должно быть на вешалках, будет доставлено именно в таком виде. Заказ оформляется в несколько кликов на сайте, в приложении, по телефону или в чате: нужно указать адрес приема и получения, время и дату. Вещи заберут на следующий день или в любое удобное время, а вернут через несколько дней. Работают с 09:00 до 23:00 - подойдет даже тем, кто поздно возвращается домой. К тому же, при заказе на сумму от 2000 рублей, услуги курьера бесплатные, в остальных случаях - 290 рублей. На первый заказ в айро действует скидка 500 р. без минимальной суммы заказа.