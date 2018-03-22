Поэт-песенник Илья Резник и его жена Ирина сыграли особую роль в жизни певицы Азизы. Поэтому она не могла не принять участие в юбилейном вечере своего главного в жизни автора. А после выступления артистка рассказала корреспонденту Dni.Ru об интимной проблеме.

Поэт-песенник Илья Резник и его жена Ирина сыграли особую роль в жизни певицы Азизы. Поэтому она не могла не принять участие в юбилейном вечере своего главного в жизни автора. А после выступления артистка рассказала корреспонденту Dni.Ru об интимной проблеме."Я никогда никаких операций пластических не делала, – призналась артистка. – Хотя необходимость была. Например, у меня с детства на лбу есть шрам. Когда появились все эти ботоксы и филлеры, многие друзья советовали их вкачать в лоб, чтобы замаскировать "боевое ранение. Но я отказалась"."У меня свои, не подкачанные губы, и грудь тоже своя, – хвастается артистка. – Конечно, я бы могла вставить туда силиконовые наполнители, как сделали уже многие коллеги. Но большая грудь мне категорически не идет. Поэтому уж пусть будет то, чем бог наградил".Но есть у Азизы одна проблема, с которой ей пришлось идти к специалистам – очень заметная щербинка между зубами. Она есть, кстати, у каждого пятого жителя Земли. "Когда я участвовала в шоу перевоплощений на Первом канале "Точь-в-точь!", то по этой большой щели между зубами жюри меня сразу узнавало, в каком бы образе я не появлялась, – вздыхает певица. – Я пошла к стоматологу и попросила закрыть мне эту щель – сейчас есть такие технологии, когда ее просто аккуратно пломбируют".В свое время и у Аллы Пугачевой была щербинка между верхней парой резцов. Стоматологи считали это дефектом прикуса, да и саму певицу смущал этот недостаток. Выйдя замуж за Филиппа Киркорова, примадонна решила избавиться от щербинки. Известный столичный дантист поставил ей – одной из первых в Москве! – пластинчатые имплантаты. Правда, со временем у нее произошло отторжение костной ткани – певицу стала мучить ноющая боль. Поэтому она обратилась за помощью к шведским врачам. Тогда за новенькие, идеального белого цвета зубки, как пишет Примадонне пришлось выложить 100 тысяч евро!