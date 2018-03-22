Надежда Савченко напугала Петра Порошенко. Народный депутат
увидела страх в глазах президента Украины, когда пожимала ему руку по
возвращении из России.
Надежда Савченко напугала Петра Порошенко. Народный депутат
увидела страх в глазах президента Украины, когда пожимала ему руку по
возвращении из России.
Ужас в глазах Петра Порошенко был сродни тому выражению,
которое появилось в глазах депутатов Рады, которым сообщили, что Савченко
пришла в парламент с гранатами. Своими воспоминаниями Надежда поделилась в прямом
эфире ток-шоу "Украинский формат" на канале NewsOne.
Генпрокурор Украины Юрий Луценко на недавнем заседании
Верховной рады заявил о "неопровержимых доказательствах" того,
что Савченко планировала теракт. Он рассказал замершим от ужаса депутатам,
что нардеп собиралась использовать боевые гранаты, минометами обрушить купол
Верховной рады, а выживших добить из автоматов.
Что же касается страха Петра Порошенко, то он легко
объясняется, считает Савченко. "Каждый раз, общаясь с сестрой, ...я понимала,
как меня там сильно "хотят" видеть – желательно
мертвой. И Порошенко испугался – не тогда, когда ему начали
докладывать, что возможен теракт. Он испугался – по первому
взгляду видно – как только меня увидел, как только
я ему пожала руку", – рассказала журналистам нардеп.
Партию "Батькивщина" и ее лидера Юлию Тимошенко
Савченко обвинила в крайнем лицемерии. она выяснила, что Тимошенко общалась
с главой ДНР Александром Захарченко незадолго до начала военного
конфликта в Донбассе. По словам нардепа, политик хотела заручиться
поддержкой жителей региона, но у нее этого не получилось.
При этом лидер "Батькивщины" осудила саму Савченко, когда
та отправилась на переговоры с Захарченко об обмене пленными во время
военных действий.
В последние дни Савченко выступила с резкими критическими
заявлениями в адрес украинских властей. 20 марта она сообщила, что
администрация президента Украины планирует ее ликвидировать. После выступления
в Раде генпрокурора некоторые депутаты предложили лишить Савченко звания Героя
Украины и принудительно проверить состояние ее психического здоровья. 22
марта украинский парламент рассматривает вопрос о лишении Надежды Савченко
депутатской неприкосновенности.