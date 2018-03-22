Надежда Савченко напугала Петра Порошенко. Народный депутат увидела страх в глазах президента Украины, когда пожимала ему руку по возвращении из России.

Надежда Савченко напугала Петра Порошенко. Народный депутатувидела страх в глазах президента Украины, когда пожимала ему руку повозвращении из России.Ужас в глазах Петра Порошенко был сродни тому выражению,которое появилось в глазах депутатов Рады, которым сообщили, что Савченкопришла в парламент с гранатами. Своими воспоминаниями Надежда поделилась в прямомэфире ток-шоу "Украинский формат" на канале NewsOne.Генпрокурор Украины Юрий Луценко на недавнем заседанииВерховной рады заявил о "неопровержимых доказательствах" того,что Савченко планировала теракт. Он рассказал замершим от ужаса депутатам,что нардеп собиралась использовать боевые гранаты, минометами обрушить куполВерховной рады, а выживших добить из автоматов.Что же касается страха Петра Порошенко, то он легкообъясняется, считает Савченко. "Каждый раз, общаясь с сестрой, ...я понимала,как меня там сильно "хотят" видеть – желательномертвой. И Порошенко испугался – не тогда, когда ему началидокладывать, что возможен теракт. Он испугался – по первомувзгляду видно – как только меня увидел, как толькоя ему пожала руку", – рассказала журналистам нардеп.Партию "Батькивщина" и ее лидера Юлию ТимошенкоСавченко обвинила в крайнем лицемерии. она выяснила, что Тимошенко общаласьс главой ДНР Александром Захарченко незадолго до начала военногоконфликта в Донбассе. По словам нардепа, политик хотела заручитьсяподдержкой жителей региона, но у нее этого не получилось.При этом лидер "Батькивщины" осудила саму Савченко, когдата отправилась на переговоры с Захарченко об обмене пленными во времявоенных действий.В последние дни Савченко выступила с резкими критическимизаявлениями в адрес украинских властей. 20 марта она сообщила, чтоадминистрация президента Украины планирует ее ликвидировать. После выступленияв Раде генпрокурора некоторые депутаты предложили лишить Савченко звания ГерояУкраины и принудительно проверить состояние ее психического здоровья. 22марта украинский парламент рассматривает вопрос о лишении Надежды Савченкодепутатской неприкосновенности.