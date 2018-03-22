Кредит «Бизнес-Приоритет» Банка УРАЛСИБ занял 2-е место в рейтинге лучших микрокредитов для развития бизнеса на 2 года в рублях.Рейтинг был подготовлен порталом Bankchart. Всего в ходе ..

Кредит «Бизнес-Приоритет» Банка УРАЛСИБ занял 2-е место в рейтинге лучших микрокредитов для развития бизнеса на 2 года в рублях.Рейтинг был подготовлен порталом Bankchart. Всего в ходе исследования были проанализированы кредитные предложения 20 крупнейших российских банков.Предложения банков ранжировались по стоимости. Согласно рейтингу, процентная ставка по кредиту«Бизнес-Приоритет» составляет от 15% годовых, разовая комиссия –1,2%, ежемесячная комиссия отсутствует, аванс не требуется.Кредит предназначен для действующих клиентов банка и выдается на любые цели, связанные с бизнесом. Сумма кредита – от 300 тыс. до 3 млн рублей. Срок - от 6 до 36 месяцев.Банк УРАЛСИБ уделяет большое внимание поддержке малого и среднего бизнеса. Широкая продуктовая линейка Банка включает специализированные программы для бизнеса, в частности, кредиты на приобретение коммерческой недвижимости, транспорта, пополнение оборотного капитала, а также выгодное расчетно-кассовое обслуживание, удобныебизнес-карты,зарплатные проекты и т.д. В рамках социального проекта Университет бизнесаУРАЛСИБ предприниматели могут бесплатно обучаться аспектам ведения бизнеса.Кроме того, Банк активно реализовывает меры по поддержке женского предпринимательства. В конце января 2018 года Банк УРАЛСИБ совместно с «ОПОРОЙ РОССИИ» предложил женщинам, желающим открыть свое дело,кредит на старт бизнеса.