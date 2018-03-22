Инспекторы ГИБДД боятся весеннего обострения. Они признаются, что с потеплением граждане становятся чрезмерно бдительными, и на полицейских сыплется настоящий шквал жалоб – зачастую необоснованных.

Инспекторы ГИБДД боятся"весеннего обострения". Они признаются, что с потеплением гражданестановятся чрезмерно бдительными, и на полицейских сыплется настоящий шквалжалоб – зачастую необоснованных.Жалобы по телефону "102" поступают на неадекватных,пьяных или заблокировавших дорогу водителей. Как говорят сотрудники ГИБДД, вбольшинстве своем такие сообщения оказываются недостоверными.По словам инспекторов, зачастую информация о якобы пьяномучастнике дорожного движения поступает после того, как двое просто не поделилидорогу. В итоге приходится бросать все дела, разыскивать "опасного пьяноговодителя" – а под конец дня вылавливать совершенно трезвого человека."Вот автомобилиста кто-то резко подрезал – все, тотзвонит "102", хочет отомстить, говорит, что за рулем пьяный илинаркоман. Вылавливаешь такого полдня, рыскаешь по дворам. Останавливаешь – а зарулем нормальный мужик, который говорит, что просто слишком поздно включил "поворотник"и начал перестраиваться, не увидев помеху", – приводит рассказ инспектораНекоторые сотрудники госавтоиспекции уверены: если человекпросто подумал или предположил, что водитель пьян, и сообщил об этом в полицию,а этот факт не подтвердился, звонивший должен нести ответственность.Однако юристы с такой постановкой вопроса не согласны."Если у человека действительно имеются подозрения или предположения в том,что перед ним нарушитель – к примеру, пьяный человек – он просто обязансообщить в полицию. И не задумываться о том, а не прибавит ли это служителямзакона лишней работы", цитирует издание адвоката Марата Аманлиева.Юрист подчеркивает: обвинить в клевете гражданина могут,только если его вызвали в полицию и предупредили об ответственности за дачуложных показаний – а он взял и все равно написал заявление.