Инспекторы ГИБДД боятся
весеннего обострения. Они признаются, что с потеплением граждане
становятся чрезмерно бдительными, и на полицейских сыплется настоящий шквал
жалоб – зачастую необоснованных.
Инспекторы ГИБДД боятся
"весеннего обострения". Они признаются, что с потеплением граждане
становятся чрезмерно бдительными, и на полицейских сыплется настоящий шквал
жалоб – зачастую необоснованных.
Жалобы по телефону "102" поступают на неадекватных,
пьяных или заблокировавших дорогу водителей. Как говорят сотрудники ГИБДД, в
большинстве своем такие сообщения оказываются недостоверными.
По словам инспекторов, зачастую информация о якобы пьяном
участнике дорожного движения поступает после того, как двое просто не поделили
дорогу. В итоге приходится бросать все дела, разыскивать "опасного пьяного
водителя" – а под конец дня вылавливать совершенно трезвого человека.
"Вот автомобилиста кто-то резко подрезал – все, тот
звонит "102", хочет отомстить, говорит, что за рулем пьяный или
наркоман. Вылавливаешь такого полдня, рыскаешь по дворам. Останавливаешь – а за
рулем нормальный мужик, который говорит, что просто слишком поздно включил "поворотник"
и начал перестраиваться, не увидев помеху", – приводит рассказ инспектора
.
Некоторые сотрудники госавтоиспекции уверены: если человек
просто подумал или предположил, что водитель пьян, и сообщил об этом в полицию,
а этот факт не подтвердился, звонивший должен нести ответственность.
Однако юристы с такой постановкой вопроса не согласны.
"Если у человека действительно имеются подозрения или предположения в том,
что перед ним нарушитель – к примеру, пьяный человек – он просто обязан
сообщить в полицию. И не задумываться о том, а не прибавит ли это служителям
закона лишней работы", цитирует издание адвоката Марата Аманлиева.
Юрист подчеркивает: обвинить в клевете гражданина могут,
только если его вызвали в полицию и предупредили об ответственности за дачу
ложных показаний – а он взял и все равно написал заявление.