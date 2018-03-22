Предприниматель Сергей Капчук, скрывавшийся от российского правосудия в Великобритании, сделал важное заявление. По его словам, спецслужбы Соединенного Королевства собираются сделать его следующей жертвой в игре с Россией.

ПредпринимательСергей Капчук, скрывавшийся от российского правосудияв Великобритании, сделал важное заявление. По его словам, спецслужбыСоединенного Королевства собираются сделать его следующей жертвойв "игре" с Россией.Бизнесмен рассказал, что после смерти ближайшегосоратника Бориса Березовского Николая Глушкова на него вышли британскиеСМИ, заявив, что его имя тоже входит в список "враговРоссии", опубликованный на сайте посольства нашей страны в Великобритании.Якобы, Глушков был в списке под номером 1, а Капчук —под номером 12.По словам предпринимателя, интервью телеканалуSkyTV было похоже на допрос с требованием записать видеообращениек президенту Владимиру Путину, осуждающее политику России. Более того, британскиеСМИ опубликовали коллаж из фотографий Капчука и Путина, написав,что он главный враг и критик российского лидера. Миллиардерсчитает, что все это походило на спланированную акцию."Какой у них следующий шаг,я мог только догадываться. Я понимал, что я ничемне интересен ни ФСБ, ни российской разведке.А вот устроить какую-то провокацию британские спецслужбы,на мой взгляд, могут", – цитирует Сергея Капчука сайт "Комсомольскаяправда". В ужасе за свою жизнь предприниматель покинул страну и уехалв континентальную Европу. По его словам, сразу после отъездавсе его карты оказались заблокированы.Капчук попытался связаться с британскими СМИ,чтобы опровергнуть информацию о конфронтации с Путиным. Журналистыспрашивали его, помимо прочего, и о "деле Скрипаля". По словам миллиардера,отравление сотрудника ГРУ выгодно только премьер-министру Великобритании ТерезеМэй. Однако это мнение так и осталось за пределами британскогоэфира.Напомним, беглыйполковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в Солсбери 4 марта2018 года. Оба находились в бессознательном состоянии. По мнению британскихправоохранителей, они были отравлены нервно-паралитическим газом. Высказываетсяпредположение, что это был "Новичок".Лондоне тут же заявили о причастности Москвы к инциденту. Премьер-министрСоединенного Королевства Тереза Мэй в среду, 14 марта, в качестве ответной мерыобъявила о высылке из страны 23 наших дипломатов.Министерство иностранныхРоссии выступило с опровержением, что разработка "Новичка" когда-либовелась в нашей стране. Позднее представитель Москвы в Организации по запрещениюхиморужия (ОХЗО) Александр Шульгин заявил, что подобные программы существовалив США и Великобритании.