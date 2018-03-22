Предприниматель
Сергей Капчук, скрывавшийся от российского правосудия
в Великобритании, сделал важное заявление. По его словам, спецслужбы
Соединенного Королевства собираются сделать его следующей жертвой
в игре с Россией.
Предприниматель
Сергей Капчук, скрывавшийся от российского правосудия
в Великобритании, сделал важное заявление. По его словам, спецслужбы
Соединенного Королевства собираются сделать его следующей жертвой
в "игре" с Россией.
Бизнесмен рассказал, что после смерти ближайшего
соратника Бориса Березовского Николая Глушкова на него вышли британские
СМИ, заявив, что его имя тоже входит в список "врагов
России", опубликованный на сайте посольства нашей страны в Великобритании.
Якобы, Глушков был в списке под номером 1, а Капчук —
под номером 12.
По словам предпринимателя, интервью телеканалу
SkyTV было похоже на допрос с требованием записать видеообращение
к президенту Владимиру Путину, осуждающее политику России. Более того, британские
СМИ опубликовали коллаж из фотографий Капчука и Путина, написав,
что он главный враг и критик российского лидера. Миллиардер
считает, что все это походило на спланированную акцию.
"Какой у них следующий шаг,
я мог только догадываться. Я понимал, что я ничем
не интересен ни ФСБ, ни российской разведке.
А вот устроить какую-то провокацию британские спецслужбы,
на мой взгляд, могут", – цитирует Сергея Капчука сайт "Комсомольская
правда". В ужасе за свою жизнь предприниматель покинул страну и уехал
в континентальную Европу. По его словам, сразу после отъезда
все его карты оказались заблокированы.
Капчук попытался связаться с британскими СМИ,
чтобы опровергнуть информацию о конфронтации с Путиным. Журналисты
спрашивали его, помимо прочего, и о "деле Скрипаля". По словам миллиардера,
отравление сотрудника ГРУ выгодно только премьер-министру Великобритании Терезе
Мэй. Однако это мнение так и осталось за пределами британского
эфира.
Напомним, беглый
полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в Солсбери 4 марта
2018 года. Оба находились в бессознательном состоянии. По мнению британских
правоохранителей, они были отравлены нервно-паралитическим газом. Высказывается
предположение, что это был "Новичок".
В
Лондоне тут же заявили о причастности Москвы к инциденту. Премьер-министр
Соединенного Королевства Тереза Мэй в среду, 14 марта, в качестве ответной меры
объявила о высылке из страны 23 наших дипломатов.
Министерство иностранных
России выступило с опровержением, что разработка "Новичка" когда-либо
велась в нашей стране. Позднее представитель Москвы в Организации по запрещению
химоружия (ОХЗО) Александр Шульгин заявил, что подобные программы существовали
в США и Великобритании.