Певица рассказала о своем эмоциональном состоянии. Она впервые решилась на смелый шаг.

Певица рассказала о своем эмоциональном состоянии. Она впервые решилась на смелый шаг.Светлана Лобода впервые в карьере приняла участие в записи саундтрека. Ее сингл "Лети" стал заглавной песней новой части трилогии о Николае Гоголе – "Гоголь. Вий", который снял телеканал "ТВ-3""Гоголь – с детства один из моих любимых авторов, и я бесконечно рада, что его бессмертное произведение теперь получит продолжение, как в кино, так и в музыке", – рассказала певица в интервью Dni.Ru. – "Песня "Лети" записана мной в абсолютно особенном эмоциональном состоянии. И я уверена, что та энергия, которую я вложила в нее, найдет свой отклик у зрителя".Слоган новой части трилогии "Гоголь" – "Не выходи из круга" – получил в тексте песни новое, драматическое прочтение – песня "Лети" посвящена встречам и расставаниям возлюбленных, которым не суждено быть вместе."Но я на краю, нервы сдают,Я так боюсь, что разобьюсьСо мною зима, ты птицей на юга я остаюсь", – поет Лобода.Напомним, что сегодня лучшая по версии многих премий премий певица России находится в декретном отпуске. Она готовится к рождению второго малыша. Но имя отца держит в строгом секрете. Рожать Светлана планирует в Америке. А уже в июне, как обещает, вернется к гастролям и записи песен. Осенью же намерена собрать пять "Крокусов" в Москве.