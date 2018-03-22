В Иркутской области сотрудник Росгравдии застрелил напарника, а житель Ростовской области до смерти забил десятимесячного сына. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.
В Иркутской области сотрудник Росгравдии застрелил напарника, а житель Ростовской области до смерти забил десятимесячного сына. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.
В Нижнем Новгороде полиция проведет проверку по факту обнаружения НЛО над
аэропортом "Стригино", пишет В Telegram-канале
"Опер пишет" был опубликован рапорт о получении сообщения об инциденте. В нем
говорится о том, что 20 марта в 23:03 в полицию поступил звонок с заявлением о
том, что над аэропортом "летят три НЛО в сторону леса на западной стороне".
В Иркутской области сотрудник охранной
организации, которое подчиняется Росгвардии, застрелил напарника, передает Оба сотрудника
ведомства в момент инцидента находились на рабочем месте. Между ними произошел
конфликт, после чего один из них применил оружие. Мужчина
попытался скрыться с места преступления, но был задержан. Возбуждено уголовное
дело.
Жителя Ростовской области
задержали за убийство десятимесячного сына, сообщает По
мнению следствия, в марте 32-летний пьяный подозреваемый избил своего ребенка,
от чего тот скончался. Сейчас решается вопрос об аресте изверга. По факту
произошедшего завели уголовное дело. Теперь фигуранту грозит пожизненное
заключение.
В Казани
директора турфирмы осудили за хищение пяти миллионов рублей за путевки, передает Бизнес-леди признали виновной в мошенничестве. 29-летняя
женщина заключила договоры с 29 путешественниками. Однако деньги туроператорам
на бронирование путевок она не перечисляла, а присваивала себе. Затем аферистка
отказывалась вернуть обманутым клиентам деньги за путевку, всячески избегая
контактов с ними. Предпринимательницу приговорили к трем годам лишения свободы.
Также она обязано вернуть деньги потерпевшим.
Тюменец-пироман поджег
квартиру своей матери, пишет По данным
следствия, после сделанного 36-летний мужчина сообщил о возгорании в полицию. Пожарным
удалось ликвидировать пожар, но имущество успело пострадать. Общая сумма
нанесенного ущерба оценивается в 400 тысяч рублей. В отношении поджигателя
возбуждено уголовное дело.
В одной из омских школ 11-летнему мальчику рассекла голову упавшая с
потолка штукатурка, передает Возбудило уголовное дело по статье "Оказание
услуг или проведение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и
здоровья потребителей". В июле 2015 года школа была сдана в эксплуатацию после
строительства, гарантийный срок подрядчик установил пять лет. B феврале 2017
года администрация учебного заведения выявила дефекты ремонта и составила
соответствующий акт, направив документ генподрядчику. Но строительная компания
ремонт так и не произвела, что, по мнению следствия, могло послужить причиной
травмы ребенка.
Автоледи сбила ребенка в Ижевске, сообщает Затем женщина на Infiniti наехала на стоящий Hyundai, в котором находился 36-летний
водитель. В результате ДТП мальчик получил серьезные травмы и был
госпитализирован. Сейчас устанавливаются данные о ребенке. Как отметили
в Госавтоинспекции, на вид мальчику около семи лет.
Бомж, подростки и 14-летние цыгане
из Кушвы грабили тагильчан на улицах, передает Задержаны
подозреваемые в пяти преступлениях, совершенных с начала этого года. Так, по
трем случаям был установлен один подозреваемый, который открыто
похищал сумки у женщин – 27-летний бездомный. Еще два
преступления произошли в начале марта. Двое неизвестных вырвали сумку у
45-летней женщины, а у 16-летнего подростка отобрали сотовый телефон. По
подозрению в нападении
на женщину задержали двоих 14-летних цыган, которых полицейские
вернули в табор. Подростка, как оказалось, ограбил его ровесник.
По
информации портала в городе Дубовке Волгоградской области почтальон,
разносившая пенсии, дала отпор грабителю с битой. Женщина стала звать на помощь
и отбиваться, крепко удерживая сумку. Не добившись своей цели, преступник
сбежал. Сейчас полиция ведет его розыск. Пострадавшую почтальона с травмами госпитализировали.
В
Уфе врач отсудил у владельца укусившей его собаки 60 тысяч рублей, сообщает Инцидент произошел в прошлом году.
Врач "скорой помощи" приехал в дом по вызову, где на него набросился
пес, который гулял без намордника. Октябрьский районный суд города встал в сторону
пострадавшего.