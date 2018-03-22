В Иркутской области сотрудник Росгравдии застрелил напарника, а житель Ростовской области до смерти забил десятимесячного сына. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.

В Иркутской области сотрудник Росгравдии застрелил напарника, а житель Ростовской области до смерти забил десятимесячного сына. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.В Нижнем Новгороде полиция проведет проверку по факту обнаружения НЛО надаэропортом "Стригино", пишет В Telegram-канале"Опер пишет" был опубликован рапорт о получении сообщения об инциденте. В немговорится о том, что 20 марта в 23:03 в полицию поступил звонок с заявлением отом, что над аэропортом "летят три НЛО в сторону леса на западной стороне".В Иркутской области сотрудник охраннойорганизации, которое подчиняется Росгвардии, застрелил напарника, передает Оба сотрудникаведомства в момент инцидента находились на рабочем месте. Между ними произошелконфликт, после чего один из них применил оружие. Мужчинапопытался скрыться с места преступления, но был задержан. Возбуждено уголовноедело.Жителя Ростовской областизадержали за убийство десятимесячного сына, сообщает Помнению следствия, в марте 32-летний пьяный подозреваемый избил своего ребенка,от чего тот скончался. Сейчас решается вопрос об аресте изверга. По фактупроизошедшего завели уголовное дело. Теперь фигуранту грозит пожизненноезаключение.В Казанидиректора турфирмы осудили за хищение пяти миллионов рублей за путевки, передает Бизнес-леди признали виновной в мошенничестве. 29-летняяженщина заключила договоры с 29 путешественниками. Однако деньги туроператорамна бронирование путевок она не перечисляла, а присваивала себе. Затем аферисткаотказывалась вернуть обманутым клиентам деньги за путевку, всячески избегаяконтактов с ними. Предпринимательницу приговорили к трем годам лишения свободы.Также она обязано вернуть деньги потерпевшим.Тюменец-пироман поджегквартиру своей матери, пишет По даннымследствия, после сделанного 36-летний мужчина сообщил о возгорании в полицию. Пожарнымудалось ликвидировать пожар, но имущество успело пострадать. Общая суммананесенного ущерба оценивается в 400 тысяч рублей. В отношении поджигателявозбуждено уголовное дело.В одной из омских школ 11-летнему мальчику рассекла голову упавшая спотолка штукатурка, передает Возбудило уголовное дело по статье "Оказаниеуслуг или проведение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни издоровья потребителей". В июле 2015 года школа была сдана в эксплуатацию послестроительства, гарантийный срок подрядчик установил пять лет. B феврале 2017года администрация учебного заведения выявила дефекты ремонта и составиласоответствующий акт, направив документ генподрядчику. Но строительная компанияремонт так и не произвела, что, по мнению следствия, могло послужить причинойтравмы ребенка.Автоледи сбила ребенка в Ижевске, сообщает Затем женщина на Infiniti наехала на стоящий Hyundai, в котором находился 36-летнийводитель. В результате ДТП мальчик получил серьезные травмы и былгоспитализирован. Сейчас устанавливаются данные о ребенке. Как отметилив Госавтоинспекции, на вид мальчику около семи лет.Бомж, подростки и 14-летние цыганеиз Кушвы грабили тагильчан на улицах, передает Задержаныподозреваемые в пяти преступлениях, совершенных с начала этого года. Так, потрем случаям был установлен один подозреваемый, который открытопохищал сумки у женщин – 27-летний бездомный. Еще двапреступления произошли в начале марта. Двое неизвестных вырвали сумку у45-летней женщины, а у 16-летнего подростка отобрали сотовый телефон. Поподозрению в нападениина женщину задержали двоих 14-летних цыган, которых полицейскиевернули в табор. Подростка, как оказалось, ограбил его ровесник.Поинформации портала в городе Дубовке Волгоградской области почтальон,разносившая пенсии, дала отпор грабителю с битой. Женщина стала звать на помощьи отбиваться, крепко удерживая сумку. Не добившись своей цели, преступниксбежал. Сейчас полиция ведет его розыск. Пострадавшую почтальона с травмами госпитализировали.Уфе врач отсудил у владельца укусившей его собаки 60 тысяч рублей, сообщает Инцидент произошел в прошлом году.Врач "скорой помощи" приехал в дом по вызову, где на него набросилсяпес, который гулял без намордника. Октябрьский районный суд города встал в сторонупострадавшего.