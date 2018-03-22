Журналисты британской корпорация Би-Би-Си не собираются присоединяться к бойкоту, который объявили Госдуме некоторые либеральные издания. Они продолжат освещать деятельность нижней палаты парламента.

Журналисты британской корпорация "Би-Би-Си" несобираются присоединяться к бойкоту, который объявили Госдуме некоторыелиберальные издания. Они продолжат освещать деятельность нижней палатыпарламента."Благополучие и безопасность наших сотрудников имеют для наспервостепенную важность. Мы будем продолжать поддерживать нашего корреспондентаФариду Рустамову, заявившую о том, что она подверглась домогательствам состороны депутата Думы Леонида Слуцкого. В интересах нашей аудитории в России ив мире мы продолжим освещать работу Думы", – сказал представитель корпорации винтервью .Ранее к бойкоту Госдумы в различных вариантах присоединилисьтакие российские СМИ, как РБК, "Коммерсантъ", "Ведомости", "Эхо Москвы", "Новаягазета", телеканал "Дождь" и некоторые другие.Это решение они приняли после того, как думская комиссия по этикене нашла у депутата Леонида Слуцкого поведенческих ошибок, а обвинения в егоадрес сочла надуманными и политически мотивированными.Демарш журналистов прокомментировал спикер Госдумы ВячеславВолодин, заявивший о том, что нижняя палата парламента остается открытой длявсех. "Это их компетенция, это их право, поэтому могу лишь сказать одно,что Госдума была и остается самым открытым, самым в этом плане массовым органомвласти, который всегда работал и будет работать с журналистским сообществом напринципах гласности, открытости и свободы слова", – сказал Володин.Напомним, что обвинения в адрес депутата от ЛДПР ЛеонидаСлуцкого в домогательствах прозвучали от корреспондента британскойтелерадиокомпании ВВС Фариды Рустамовой, заместителя главного редакторателеканала RTVi Екатерины Котрикадзе и продюсера телеканала "Дождь"Дарьи Жук.Сам глава комитета Госдумы по международным делам назвалпоклепом обвинения в домогательствах. Слуцкий заявил, что попытки сделать изнего "русского Харви Вайнштейна" похожи на дешевую и низкопробнуюпровокацию и заранее обречены на провал.