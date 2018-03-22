Журналисты британской корпорация Би-Би-Си не
собираются присоединяться к бойкоту, который объявили Госдуме некоторые
либеральные издания. Они продолжат освещать деятельность нижней палаты
парламента.
Журналисты британской корпорация "Би-Би-Си" не
собираются присоединяться к бойкоту, который объявили Госдуме некоторые
либеральные издания. Они продолжат освещать деятельность нижней палаты
парламента.
"Благополучие и безопасность наших сотрудников имеют для нас
первостепенную важность. Мы будем продолжать поддерживать нашего корреспондента
Фариду Рустамову, заявившую о том, что она подверглась домогательствам со
стороны депутата Думы Леонида Слуцкого. В интересах нашей аудитории в России и
в мире мы продолжим освещать работу Думы", – сказал представитель корпорации в
интервью .
Ранее к бойкоту Госдумы в различных вариантах присоединились
такие российские СМИ, как РБК, "Коммерсантъ", "Ведомости", "Эхо Москвы", "Новая
газета", телеканал "Дождь" и некоторые другие.
Это решение они приняли после того, как думская комиссия по этике
не нашла у депутата Леонида Слуцкого поведенческих ошибок, а обвинения в его
адрес сочла надуманными и политически мотивированными.
Демарш журналистов прокомментировал спикер Госдумы Вячеслав
Володин, заявивший о том, что нижняя палата парламента остается открытой для
всех. "Это их компетенция, это их право, поэтому могу лишь сказать одно,
что Госдума была и остается самым открытым, самым в этом плане массовым органом
власти, который всегда работал и будет работать с журналистским сообществом на
принципах гласности, открытости и свободы слова", – сказал Володин.
Напомним, что обвинения в адрес депутата от ЛДПР Леонида
Слуцкого в домогательствах прозвучали от корреспондента британской
телерадиокомпании ВВС Фариды Рустамовой, заместителя главного редактора
телеканала RTVi Екатерины Котрикадзе и продюсера телеканала "Дождь"
Дарьи Жук.
Сам глава комитета Госдумы по международным делам назвал
поклепом обвинения в домогательствах. Слуцкий заявил, что попытки сделать из
него "русского Харви Вайнштейна" похожи на дешевую и низкопробную
провокацию и заранее обречены на провал.