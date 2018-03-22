Когда к тебе в кабинет приходит журналистка BBC – британской государственной радиовещательной корпорации (не монгольской, не китайской, не белорусской, а британской! государственной! корпорации) и говорит, что хочет интервью без микрофона, а потом выпроваживает из твоего депутатского кабинета твою помощницу, надо быть совсем тупым, чтобы не понять, что с тобой хотят сделать и какие у этого могут быть последствия. Поэтому, в очередной раз повторю свою позицию по поводу депутата Слуцкого. На мой взгляд он должен быть наказан хотя бы за то, что дурак.

Когда к тебе в кабинет приходитжурналистка BBC – британской государственной радиовещательной корпорации (немонгольской, не китайской, не белорусской, а британской! государственной!корпорации) и говорит, что хочет интервью без микрофона, а потом выпроваживаетиз твоего депутатского кабинета твою помощницу, надо быть совсем тупым, чтобыне понять, что с тобой хотят сделать и какие у этого могут быть последствия. Поэтому,в очередной раз повторю свою позицию по поводу депутата Слуцкого. На мой взглядон должен быть наказан хотя бы за то, что дурак.Теперь о бойкоте Думы со сторонынекоторых прозападных изданий. Тут простая история. Никто из тех, ктозанимается бойкотом, а если я ничего не пропустил, то это Эхо Москвы,Коммерсант, РБК и RTVI – никто не требует, чтобы Дума ввела новые правилаобщения депутатов с журналистами. Все как один требуют голову Слуцкого. То естьвместо того, чтобы требовать обеспечения общения с депутатами под запись, подкамеры и в присутствии кого-то из аппарата Думы, что исключило бы дажевозможность попытки каких-либо домогательств, они требуют, чтобы наказаликонкретного депутата. И явно рассчитывают на то, что в случае успеха операциюможно будет повторить столько раз, сколько им будет нужно. Они не ищут решенияконкретной проблемы, им нужно использовать конкретную проблемудля решения конкретной политической задачи. Собственно ради этого они и держализапись со Слуцким в резерве в течение года.Если эти СМИ думают, что у нихполучится информационная блокада Думы, то они сильно ошибаются или давно несмотрели на свои собственные рейтинги. Считать себя влиятельными вершителямидум – это круто, но реальность немного другая. А если информация о Думевсе равно будет публиковаться в этих СМИ, но информацию они будут получать извторых рук, то в общем-то получается, что сами эти СМИ, по большому счету, никому не нужны.И еще пару слов о журналистах имедийщиках, которые решили публично показать свою высокую моральность на фонеСлуцкий-гейта. В качестве примера возьмем госпожу Канделаки, очень известногороссийского медийщика, которая в длинном и очень эмоциональном тексте сравнилапредполагаемое поведение депутата Слуцкого с поведением "дедушки-педофила".Понимаю эмоции госпожи Канделаки,но не понимаю почему у нее такие двойные стандарты. Мне интересно, куда онапрячет свою высокую, чистую и прекрасную мораль, когда общается, можно дажесказать близко и по-дружески, с господином Венедиктовым, о половыхпохождениях которого рассказывают все кому не лень. Да, впрочем, и он сам рассказывает, совершенно не стесняясь некоторых эпизодов своей преподавательской карьеры.Если у кого-то память отшибло, томогу напомнить фрагмент его интервью Познеру:"Познер: Вы знаете, в томже журнале вы говорите: "Секс с ученицами? А что тут такого? Состаршеклассницами – это в школе обычная история. Не могу сказать, что япользовался бешеным успехом, но романы случались. Это были романы, которыевключали в себя иногда и секс". Вы, конечно, понимаете, что если б вы сказалиэто публично в любой западной стране, в том числе и в США, и были бы учителем,на следующий день вас бы уволили.Венедиктов: Так я же здесь. Яже не в западной стране".Так как? Бойкот Венедиктову? Или романы со школьницами при служебном положении учителя – это нормально,госпожа Канделаки? Аналогичный вопрос госпоже Фельгенгауэр, которая вышла напикет перед Думой, я задавать не буду, потому что она работает на Эхо Москвы, итам все понятно. Ну, а в чем Тина Канделлаки зависит от Алексея Венедиктова?Почему господин Венедиктов любим и рукопожатен для всех тех, кто сейчас таккартинно заламывает руки и высказывается в поддержку этого демарша? К сожалению, эториторический вопрос.И последнее. Господа либеральныеи псевдопатриотические журналисты, если вы хотите иметь право быть моральнымиавторитетами в российском обществе, выносить моральные суждения и вообще, чтобыникто не смеялся, когда вы что-то говорите о морали, то начинать нужно не сдепутата-дурака, а с самих себя. Посмотрите в зеркало, вдруг вы заметите, что изнего на вас глядит старик, который совращал школьниц, и считает это нормальным.