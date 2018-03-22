Отработка ударов по России окончилась печально
для флагмана Военно-морских сил США. Субмарина Hartford застряла во льдах
Арктики.
Отработка "ударов по России" окончилась печально
для флагмана Военно-морских сил США. Субмарина Hartford застряла во льдах
Арктики.
Вашингтон теперь обвинит Владимира Путина в создании еще одного
секретного оружия и в том, что американцев не предупредили о его размещении в
Арктике. Так интернет-пользователи отреагировали на новость об инциденте с
подлодкой ВМС США.
Поход субмарин с помпой освещали американские телеканалы, в
частности CNN. Они
называли учения "сигналом президенту России" о военных возможностях
Штатов.
Однако из репортажей, повествующих о героических буднях подводников,
вырезали кадры всплытия подлодки Hartford. Она просто не сумела пробиться через
арктические льды. Путь "суперсовременному" кораблю пришлось пробивать ломом и
бензопилой.
Предполагалось, что субмарины Hartford и Connecticut должны
были всплыть и нанести условный удар по противнику. Однако вопреки модернизированным технологиям и крылатым ракетам подлодки не смогли прорваться
сквозь оцепление арктических льдов, передает "Царьград.ТВ".
"Это новейшая наноразработка. Арктический лед,
устойчивый к агрессивным внешним воздействиям", – прокомментировали пост в Twitter российские
пользователи. Некоторые пошутили, что это особое секретное оружие, созданное по личному поручению президента России Владимира Путина.