Отработка ударов по России окончилась печально для флагмана Военно-морских сил США. Субмарина Hartford застряла во льдах Арктики.

Отработка "ударов по России" окончилась печальнодля флагмана Военно-морских сил США. Субмарина Hartford застряла во льдахАрктики.Вашингтон теперь обвинит Владимира Путина в создании еще одногосекретного оружия и в том, что американцев не предупредили о его размещении вАрктике. Так интернет-пользователи отреагировали на новость об инциденте сподлодкой ВМС США.Поход субмарин с помпой освещали американские телеканалы, вчастности CNN. Ониназывали учения "сигналом президенту России" о военных возможностяхШтатов.Однако из репортажей, повествующих о героических буднях подводников,вырезали кадры всплытия подлодки Hartford. Она просто не сумела пробиться черезарктические льды. Путь "суперсовременному" кораблю пришлось пробивать ломом ибензопилой.Предполагалось, что субмарины Hartford и Connecticut должныбыли всплыть и нанести условный удар по противнику. Однако вопреки модернизированным технологиям и крылатым ракетам подлодки не смогли прорватьсясквозь оцепление арктических льдов, передает "Царьград.ТВ"."Это новейшая наноразработка. Арктический лед,устойчивый к агрессивным внешним воздействиям", – прокомментировали пост в Twitter российскиепользователи. Некоторые пошутили, что это особое секретное оружие, созданное по личному поручению президента России Владимира Путина.