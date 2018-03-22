Отработка ударов по России окончилась печально для флагмана военно-морского флота США. Субмарина Hartford застряла во льдах Арктики.

Отработка "ударов по России" окончилась печальнодля флагмана военно-морского флота США. Субмарина Hartford застряла во льдахАрктики.Вашингтон теперь обвинит Путина в создании еще одногосекретного оружия. И в том, что американцев не предупредили о его размещении вАрктике. Так пользователи сети отреагировали на новость об инциденте сподлодкой ВМС США.Поход субмарин с помпой освещали американские телеканалы – вчастности, CNN. Ониназывали учения "сигналом президенту России" о военных возможностяхШтатов. Однако из репортажей, повествующих о героических буднях подводников,вырезали кадры всплытия подлодки Hartford. Она просто не смогла пробиться черезарктические льды. Путь суперсовременному кораблю пришлось пробивать ломом ибензопилой.Предполагалось, что субмарины Hartford и Connecticut должныбыли всплыть и нанести условный удар по противнику. Однако, несмотря намодернизированные технологии и крылатые ракеты, подлодки не смогли прорватьсясквозь оцепление арктических льдов, передает "Царьград.ТВ"."Это новейшая наноразработка – арктический лед,устойчивый к агрессивным внешним воздействиям", – комментируют пост в Twitter российскиепользователи.