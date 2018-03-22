Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон во время выступления перед парламентским комитетом по международным делам согласился с депутатом-лейбористом Иэном Остином в том, что Владимир Путин использует чемпионат мира по футболу 2018 года в качестве пиар-хода.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон во время выступления перед парламентским комитетом по международным делам согласился с депутатом-лейбористом Иэном Остином в том, что Владимир Путин использует чемпионат мира по футболу 2018 года в качестве "пиар-хода".Остин заявил, что президент РФ хочет "навести глянец на жестокий и коррумпированный режим" в России и сравнил чемпионат мира с Олимпиадой 1936 года, которая проходила во времена Третьего рейха."Боюсь, что это абсолютно верно, абсолютно верно, — прокомментировал заявление Джонсон, которого цитирует BBC. — Да, ваше описание того, что будет происходить в Москве на чемпионате мира, на всех стадионах... Да, я думаю, что сравнение с 1936 годом здесь абсолютно уместно".На комментарий Джонсона на своей официальной странице в Facebook уже ответила представитель МИД России Мария Захарова. Она заявила, что действия Лондона связаны с попыткой создать из России "образ врага". Кроме того, Захарова отметила, что в данной ситуации курс британских политиков нацелен на "полноформатный бойкот чемпионата мира".Сам Джонсон во время выступления не согласился с предложением Остина об отказе посылать английскую сборную на чемпионат мира. "В целом было бы несправедливо наказывать болельщиков сборной или саму команду, которая готовилась в течение очень долгого времени, для игроков которой это — дело жизни", — отметил министр иностранных дел.При этом ранее стало известно, что на чемпионат мира не прилетят члены королевской семьи и высокопоставленные чиновники.