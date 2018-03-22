Мать 22-летней жительницы Иркутска Катерины
Стецюк, арестованной в ОАЭ после того, как ей удалось спастись от напавшего на
нее маньяка, рассказала о том, как девушке обещали золотые горы, а в итоге та
сломала позвоночник и теперь оказалась в тюрьме. По словам Инги Эдуардовны, дочь подписала контракт с модельным агентством на 400
тысяч рублей.
Мать 22-летней жительницы Иркутска Катерины
Стецюк, арестованной в ОАЭ после того, как ей удалось спастись от напавшего на
нее маньяка, рассказала о том, как девушке обещали "золотые горы", а в итоге та
сломала позвоночник и теперь оказалась в тюрьме. По словам Инги Эдуардовны, дочь подписала контракт с "модельным" агентством на 400
тысяч рублей.
Данную сумму Катерина должна была заработать за один месяц. Мать модели сообщила, что девушке обещали
билеты в оба конца, проживание в элитном отеле и работу без
выходных.
"Некий агент Ольга уверяла: девочка будет
в "шоколаде". Теперь Екатерина в гипсе. Ее перевели
в тюрьму", цитирует женщину телеканал . Инга Эдуардовна опасается,
что ее дочка никогда не вернется больше на родину и будет
числиться в списке исчезнувших в ОАЭ русских моделей.
Ранее
Катерина Стецюк заявила, что считает свое
состояние удовлетворительным и попросила не афишировать ход дела. Об
этом сообщил вице-консул генерального консульства России в Дубае Иван
Губанов. Известно, что сотрудники генконсульства передали
девушке вещи первой необходимости.
Как писали Dni.Ru,
россиянка полетела в Дубай по приглашению поработать моделью 15 февраля этого
года. Катерина ежедневно выходила на связь с родителями, но 2 марта
пропала. Тревогу забила мать. Через несколько дней женщина подала
заявление на розыск в Интерпол.
Выяснилось, что Стецюк
находится в больнице. Девушка пробыла несколько дней в коме и, очнувшись,
связалась со знакомыми. Катерина рассказала матери, что напавший на нее
мужчина в течение двух недель пытался за ней ухаживать. Он предложил ей открыть
бизнес посерьезнее и пригласил к себе домой. Там он схватил со
стола нож и стал угрожать россиянке. Единственным путем спасения стало
бегство – модель выпрыгнула из окна шестого этажа. Ее отвезли в больницу, где провели
две операции. Полиция Дубая уже задержала подозреваемого гражданина
Пакистана.