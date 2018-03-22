Мать 22-летней жительницы Иркутска Катерины Стецюк, арестованной в ОАЭ после того, как ей удалось спастись от напавшего на нее маньяка, рассказала о том, как девушке обещали золотые горы, а в итоге та сломала позвоночник и теперь оказалась в тюрьме. По словам Инги Эдуардовны, дочь подписала контракт с модельным агентством на 400 тысяч рублей.

Мать 22-летней жительницы Иркутска КатериныСтецюк, арестованной в ОАЭ после того, как ей удалось спастись от напавшего нанее маньяка, рассказала о том, как девушке обещали "золотые горы", а в итоге тасломала позвоночник и теперь оказалась в тюрьме. По словам Инги Эдуардовны, дочь подписала контракт с "модельным" агентством на 400тысяч рублей.Данную сумму Катерина должна была заработать за один месяц. Мать модели сообщила, что девушке обещалибилеты в оба конца, проживание в элитном отеле и работу безвыходных."Некий агент Ольга уверяла: девочка будетв "шоколаде". Теперь Екатерина в гипсе. Ее перевелив тюрьму", цитирует женщину телеканал . Инга Эдуардовна опасается,что ее дочка никогда не вернется больше на родину и будетчислиться в списке исчезнувших в ОАЭ русских моделей.РанееКатерина Стецюк заявила, что считает своесостояние удовлетворительным и попросила не афишировать ход дела. Обэтом сообщил вице-консул генерального консульства России в Дубае ИванГубанов. Известно, что сотрудники генконсульства передалидевушке вещи первой необходимости.Как писали Dni.Ru,россиянка полетела в Дубай по приглашению поработать моделью 15 февраля этогогода. Катерина ежедневно выходила на связь с родителями, но 2 мартапропала. Тревогу забила мать. Через несколько дней женщина подалазаявление на розыск в Интерпол.Выяснилось, что Стецюкнаходится в больнице. Девушка пробыла несколько дней в коме и, очнувшись,связалась со знакомыми. Катерина рассказала матери, что напавший на неемужчина в течение двух недель пытался за ней ухаживать. Он предложил ей открытьбизнес посерьезнее и пригласил к себе домой. Там он схватил состола нож и стал угрожать россиянке. Единственным путем спасения сталобегство – модель выпрыгнула из окна шестого этажа. Ее отвезли в больницу, где провелидве операции. Полиция Дубая уже задержала подозреваемого гражданинаПакистана.