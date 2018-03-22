Голосование завершилось. В этот раз речь идёт о выборах общественных пространств, которые по мнению владимирцев нуждаются в благоустройстве. Голосовали в два этапа. На первом - из 13 общественных пространств выбрали 5. Сегодня, в ходе второго, решали, что будут благоустраивать в первую очередь. Подробности далее.
22.03.2018
Голосование завершилось. В этот раз речь идёт о выборах общественных пространств, которые по мнению владимирцев нуждаются в благоустройстве. Голосовали в два этапа. На первом - из 13 общественных пространств выбрали 5. Сегодня, в ходе второго, решали, что будут благоустраивать в первую очередь. Подробности далее.