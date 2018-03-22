Сексуальная бабушка оказалась той еще затейницей. В постели, как говорят, ей нет равных

Сексуальная бабушка оказалась той еще затейницей. В постели, как говорят, ей нет равныхБывший участник реалити-шоу "Дом-2" шоумен Гоген Солнцев решил связать себя узами брака. Торжественное событие, как выяснил должна состояться 12 апреля. Заявление же уже подано. Интересно, что избранницей 37-летнего парня стала... 70-летняя Елена.По слухам, возлюбленная Солнцева – дама весьма состоятельная, и и у нее есть серьезные связи в нужных Гогену кругах, которые помогут ему пробиться и продвинуться. Их роман закрутился, когда Екатерина пришла на спектакль к Гогену и предложила профинансировать другие его проекты. А он ответил ей любовью и предложил свое роскошное молодое тело.Перед тем, как пойти в ЗАГС, Солнцев и старушка поклялись в любви и вечности до гроба перед лицом Господа в храме. Фотографии венчания 37-летнего красавчика и седовласой дамы маленького роста, которой на вид лет 75-80, взорвали интернет. "Карлица!" – охали люди при виде этого божьего одуванчика.А потом влюбленные уехали в романтическое путешествие в Доминикану. Отдыхающие там туристы жаловались Dni.Ru на громкие стоны любви из номера Солнцева: "У нас номер с ними на одном этаже. На просьбу, чтобы по ночам поменьше издавали похабных любовных стонов, он оскорбил меня и моего супруга, обозвав плебеями. Мы сначала подумали, что это бабушка и внук, пока не узнали Гогена. Вечером в лобби-баре они целовались взасос, а по ночам всему этажу не давали спать своими любовными утехами. Стены тряслись от воя, стона и криков! Мы были вынуждены идти жаловаться на ресепшен".