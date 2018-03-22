Уступи дорогу спецтранспорту. Во Владимире продолжаются совместные рейды МЧС и ГИБДД. Их задача - проверить на практике, пропускают ли, как положено по правилам, машину со спецсигналом и мигалками. По статистике, за одну такую акцию на дорогах города удаётся поймать до 5 нарушителей. В очередной рейд вместе с пожарными и дорожной полицией отправился Никита Королёв.

22.03.2018Уступи дорогу спецтранспорту. Во Владимире продолжаются совместные рейды МЧС и ГИБДД. Их задача - проверить на практике, пропускают ли, как положено по правилам, машину со спецсигналом и мигалками. По статистике, за одну такую акцию на дорогах города удаётся поймать до 5 нарушителей. В очередной рейд вместе с пожарными и дорожной полицией отправился Никита Королёв.