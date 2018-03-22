Петер Мадсен протыкал отверткой Ким Валль, чтобы в теле не скопились газы. Ужасные подробности расправы над журналисткой изобретатель Наутилуса рассказал на слушаниях в суде, которые проходят в Копенгагене.

Петер Мадсен протыкал отверткой Ким Валль, чтобы в теле нескопились газы. Ужасные подробности расправы над журналисткой изобретатель"Наутилуса" рассказал на слушаниях в суде, которые проходят вКопенгагене.Мадсен продолжает настаивать, что сам журналистку не убивал.По его версии, Ким Валль задохнулась – якобы, поломка на подлодке привела кскоплению ядовитых выхлопных газов. Свои же действия датский изобретательобъясняет тем, что сам находился под воздействием тех же газов: утверждает, чтовпал в психотическое состояние и решил избавиться от тела.А на идею отрезать голову женщине его вдохновил криминальныйфильм "Семь". Мадсен напомнил судьям, что в фильме есть сцена сотрубленной конечностью – так что в своем поступке ничего ужасного он не видит.Хотя все равно очень хочет стереть случившееся из памяти.На вопрос, зачем он истыкал тело Ким отверткой, изобретательпояснил: не хотел, чтобы в нем скопились газы. "Ничего сексуального вотверстиях в вагине не было. Я понимаю, почему вы так считаете, но с моей стороныне было никакого сексуального подтекста", – приводит слова владельцаподлодки The Telegraph.Напомним, начало детективной истории было положено в августепрошлого года. Об исчезновении 30-летней журналистки стало известно 11-гочисла. Уолл брала интервью у Мадсена на борту его подводной лодки "Наутилус"в Копенгагене, после чего так и не вернулась домой.Сначала изобретатель самой крупной частной субмарины в миреутверждал, что высадил журналистку на берег спустя три часа после началаинтервью. Потом он изменил свои показания и стал доказывать следствию, чтоженщина погибла в результате несчастного случая, а он захоронил ее в море.Тело Валль вскоре нашли. Согласно отчету патологоанатомов,руки, ноги и голова журналистки были отделены от ее тела с помощью инструмента,похожего на пилу (тьакой инструмент позже нашли на дне бухты). Кроме того,вскрытие показало, что женщину пытали – на теле нашли следы многократных уколовострым предметом. Согласно заключению медиков, они появились непосредственноперед смертью или сразу же после нее. Больше всего следов истязаний былообнаружено на половых органах журналистки.Это подтолкнуло следователей назначить психологическуюэкспертизу изобретателю Петеру Мадсену, который является единственнымподозреваемым в убийстве. Во время смерти женщины они находились вдвоем наподводной лодке Nautilus. Еще одним фактором, повлиявшим на решениеследователей, стали результаты анализа содержимого компьютера подозреваемого.На жестком диске нашли видео с записью пыток и казни женщин. Полицейскиеподчеркивают, что кадры не были сняты Мадсеном, но его интерес к подобнымроликам заставил их задуматься о его умственном здоровье.