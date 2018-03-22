Врач-диетолог Александр Немов высказался о повышенном риске развития сердечно-сосудистых заболеваний из-за чрезмерного употребления соков. По его словам, для изготовления напитков производители зачастую используют несвежие фрукты, что может очень пагубно сказаться на здоровье.

Врач-диетологАлександр Немов высказался о повышенномриске развития сердечно-сосудистых заболеваний из-за чрезмерного употреблениясоков. По его словам, для изготовления напитков производители зачастуюиспользуют несвежие фрукты, что может очень пагубно сказаться на здоровье."Вы не обращали внимание, изкакого качества свежих фруктов выжимают сок? Что дороже: яблоко или сок?Конечно, сок. Представьте, что вы хозяин магазина, к вам пришла большая партиязеленых яблок, у них есть срок годности. Если он просто подходит к окончаниюили давно уже подошел, их надо утилизировать. Вы, как хозяин магазина, простовыкинете их на помойку или помоете и сделаете из них фрэш?" – разъяснил Немов.Также, по словам диетолога, даже собственноручно выжатыйсок гораздо менее полезен, чем сам фрукт. "Здесь маленький нюанс. В нормальном яблоке массаполезных веществ находится прямо под кожицей. Когда вы просто едитеяблоко, вы все это получаете. Когда делаете фрэш, вы очищаете яблоко от кожицы,то есть все полезное – выбрасываете", – отметил эксперт.Более того, Немов убежден, что многие люди не получаютвсех полезных веществ даже когда едят яблоки. Это происходит потому, чтонастороженные потребители очищают кожицу, чтобы избавиться от вредных веществ,которыми обрабатывают фрукты при перевозке, передают .Ранее стало известно, что ученые заявили осмертельной опасности фруктовых соков. Опытным путем эксперты выяснили, что те, кто выпивал около одного литра сладкихнапитков в день, умирали в два раза чаще от ишемической болезни сердца посравнению с теми, кто употреблял менее 30 миллилитров в сутки. Другиесахаросодержащие продукты не увеличивали риск преждевременной смерти.