Врач-диетолог Александр Немов высказался о повышенном риске развития сердечно-сосудистых заболеваний из-за чрезмерного употребления соков. По его словам, для изготовления напитков производители зачастую используют несвежие фрукты, что может пагубно сказаться на здоровье.

Врач-диетологАлександр Немов высказался о повышенномриске развития сердечно-сосудистых заболеваний из-за чрезмерного употреблениясоков. По его словам, для изготовления напитков производители зачастуюиспользуют несвежие фрукты, что может пагубно сказаться на здоровье."Вы не обращали внимание, изкаких фруктов выжимают сок? Что дороже – яблоко или сок?Конечно, сок. Представьте, что вы хозяин магазина. Пришла большая партиязеленых яблок, у них есть срок годности. Если он просто подходит к окончаниюили давно подошел, их надо утилизировать. Вы как хозяин магазина простовыкинете их на помойку или помоете и сделаете из них фреш?" – разъяснил Немов.По словам диетолога, даже собственноручно выжатыйсок гораздо менее полезен, чем сам фрукт. "Здесь маленький нюанс. В нормальном яблоке массаполезных веществ находится прямо под кожицей. Когда вы просто едитеяблоко, вы все это получаете. Когда делаете фреш, вы очищаете яблоко от кожицы,то есть все полезное выбрасываете", – отметил эксперт.Немов убежден, что многие не получаютвсех полезных веществ, даже когда едят яблоки. Это происходит потому, чтонастороженные потребители снимают кожицу, чтобы избавиться от вредных веществ,которыми обрабатывают фрукты при перевозке, сообщает .Ранее ученые заявили осмертельной опасности фруктовых соков. Опытным путем они выяснили, что те, кто выпивал около одного литра сладкихнапитков в день, умирали в два раза чаще от ишемической болезни сердца посравнению с теми, кто употреблял менее 30 миллилитров в сутки. Другиесахаросодержащие продукты не увеличивали риск преждевременной смерти.