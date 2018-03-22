Выборы прошли, пора выполнять данные перед голосованием
обещания.
Оплатить реализацию нового плана возможно придется населению нашей страны.
Выборы прошли, пора выполнять данные перед голосованием
обещания.
Оплатить реализацию нового плана возможно придется населению нашей страны.
На совещании у премьера Дмитрия Медведева обсуждалось
изменение налоговой нагрузки. Планируется повышение НДФЛ, введение сбора с
продаж, отмену льгот по налогу на добавленную стоимость для товаров входящих в список необходимых для жизнеобеспечения, повышение НДС при снижении
страховых социальных взносов, сообщают "Ведомости" со ссылкой на нескольких неназванных
инсайдеров. Пока остается неясным идет ли речь о принятых решениях или эти идеи
выдвигаются только в рамках дискуссии.
"Обсуждалось повышение ставки НДФЛ на 2 процентных пункта до
15% с введением необлагаемого минимума. Прошлой осенью на совещаниях в
правительстве уже анализировались последствия повышения НДФЛ до 15–16% и
введение такого минимума. Решение окончательно не принято, предупреждает один из чиновников. Другой инсайдер говорит, что "консенсус достигнут", – сообщает издание.
Минфин снова предложил обнулить экспортную пошлину при
повышении НДПИ для нефтяников и снизить страховые взносы до 22% в обмен на рост
НДС до тех же 22% для всей экономики. По словам информаторов инициатива пока не
поддержана.
Так же обсуждалась возможность введения торгового сбора с
оборота (близок к налогу с продаж) и отмены льготной ставки НДС в 10%, которая
распространяется на продовольствие, товары для детей и лекарства. Министерство финансов
задумало заменить льготную ставку прямой субсидией из бюджета для бедных семей
и полностью пересмотреть пособия, объединив выплаты в единые дотации для малоимущих.