Выборы прошли, пора выполнять данные перед голосованием обещания. Оплатить реализацию нового плана возможно придется населению нашей страны.

Выборы прошли, пора выполнять данные перед голосованиемобещания.Оплатить реализацию нового плана возможно придется населению нашей страны.На совещании у премьера Дмитрия Медведева обсуждалосьизменение налоговой нагрузки. Планируется повышение НДФЛ, введение сбора спродаж, отмену льгот по налогу на добавленную стоимость для товаров входящих в список необходимых для жизнеобеспечения, повышение НДС при снижениистраховых социальных взносов, сообщают "Ведомости" со ссылкой на нескольких неназванныхинсайдеров. Пока остается неясным идет ли речь о принятых решениях или эти идеивыдвигаются только в рамках дискуссии."Обсуждалось повышение ставки НДФЛ на 2 процентных пункта до15% с введением необлагаемого минимума. Прошлой осенью на совещаниях вправительстве уже анализировались последствия повышения НДФЛ до 15–16% ивведение такого минимума. Решение окончательно не принято, предупреждает один из чиновников. Другой инсайдер говорит, что "консенсус достигнут", – сообщает издание.Минфин снова предложил обнулить экспортную пошлину приповышении НДПИ для нефтяников и снизить страховые взносы до 22% в обмен на ростНДС до тех же 22% для всей экономики. По словам информаторов инициатива пока неподдержана.Так же обсуждалась возможность введения торгового сбора соборота (близок к налогу с продаж) и отмены льготной ставки НДС в 10%, котораяраспространяется на продовольствие, товары для детей и лекарства. Министерство финансовзадумало заменить льготную ставку прямой субсидией из бюджета для бедных семейи полностью пересмотреть пособия, объединив выплаты в единые дотации для малоимущих.