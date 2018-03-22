Любой желающий может пожить на вилле американского президента.
Но есть одно условие, пребывание у лидера США обойдется гостям в восемь тысяч
долларов в сутки.
Любой желающий может пожить на вилле американского президента.
Но есть одно условие, пребывание у лидера США обойдется гостям в восемь тысяч
долларов в сутки.
Поместье Дональда Трампа Chateau des Palmiers на острове
Сен-Мартен в Карибском море выставили для аренды на онлайн-площадке Airbnb. Шикарная усадьба стоимостью 17 миллионов долларов
состоит из двух отдельно стоящих зданий. Обе постройки вмещают в себя девять
спален, в одной из которых есть джакузи и два балкона.
На территории располагаются
подогреваемый бассейн, тренажерный зал, теннисный корт и бильярдный стол под
открытым небом. Поместье может предоставить
ночлег максимум 16 гостям. Доступны услуги шеф-поваров, охранников и уборщиц, отмечает
Fast Company.
Местный риелтор Арун Ягтиани заявляет, что это самое элитное
предложение среди всей недвижимости Сен-Мартена. Он удивлен тем, что такое
дорогое жилье сдается как дешевый мотель – на одну ночь. "Вилла Трампа – самое выдающееся
предложение на острове. Возможно, еще одно или два могут соперничать. Очень,
очень элитно", – объясняет специалист по недвижимости.
Особняк принадлежит основной компании Дональда Trump
Organization. На сайт аренды его выставило другое юридическое лицо управляющая компания Rental Escapes.
По заявлению представителей сайта, желающих отдохнуть в Chateau des Palmiers
пока не нашлось.
После шумихи в СМИ Rental Escapes удалила свой лот с площадки Airbnb.
Но журналисты быстро нашли еще одно предложение – от организации Villas. Эксперты предполагают, что такое элитное жилье могло
бы заинтересовать представителей зарубежных политиков, которые хотели бы получить
расположение американского лидера, положив ему в карман сотню-другую тысяч
долларов.