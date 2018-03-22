Любой желающий может пожить на вилле американского президента. Но есть одно условие, пребывание у лидера США обойдется гостям в восемь тысяч долларов в сутки.

Любой желающий может пожить на вилле американского президента.Но есть одно условие, пребывание у лидера США обойдется гостям в восемь тысячдолларов в сутки.Поместье Дональда Трампа Chateau des Palmiers на островеСен-Мартен в Карибском море выставили для аренды на онлайн-площадке Airbnb. Шикарная усадьба стоимостью 17 миллионов долларовсостоит из двух отдельно стоящих зданий. Обе постройки вмещают в себя девятьспален, в одной из которых есть джакузи и два балкона.На территории располагаютсяподогреваемый бассейн, тренажерный зал, теннисный корт и бильярдный стол подоткрытым небом. Поместье может предоставитьночлег максимум 16 гостям. Доступны услуги шеф-поваров, охранников и уборщиц, отмечаетFast Company.Местный риелтор Арун Ягтиани заявляет, что это самое элитноепредложение среди всей недвижимости Сен-Мартена. Он удивлен тем, что такоедорогое жилье сдается как дешевый мотель – на одну ночь. "Вилла Трампа – самое выдающеесяпредложение на острове. Возможно, еще одно или два могут соперничать. Очень,очень элитно", – объясняет специалист по недвижимости.Особняк принадлежит основной компании Дональда TrumpOrganization. На сайт аренды его выставило другое юридическое лицо управляющая компания Rental Escapes.По заявлению представителей сайта, желающих отдохнуть в Chateau des Palmiersпока не нашлось.После шумихи в СМИ Rental Escapes удалила свой лот с площадки Airbnb.Но журналисты быстро нашли еще одно предложение – от организации Villas. Эксперты предполагают, что такое элитное жилье моглобы заинтересовать представителей зарубежных политиков, которые хотели бы получитьрасположение американского лидера, положив ему в карман сотню-другую тысячдолларов.