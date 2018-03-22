На конкурс было представлено 86 заявок из всех регионов ЦФО. Победителями признаны шесть проектов. Два проекта-победителя - из Владимирской области.

27 марта в Музее русской иконы в Москве состоится XIII торжественная церемония вручения премии Центрального федерального округа в области литературы и искусства. На конкурс было представлено 86 заявок из всех регионов ЦФО. Победителями признаны шесть проектов. Два проекта-победителя - из Владимирской области.В номинации «За создание талантливых произведений литературы и искусства» награды удостоен Международный фестиваль классической музыки «Музыкальная экспедиция», в номинации «За создание для детей и юношества произведений в области литературы и искусства» – проект «Библиопродлёнка для вашего ребёнка».Премия Центрального федерального округа в области литературы и искусства вручается по инициативе полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе ежегодно с 2004 года. За прошедшие 13 лет Премия получила признание в профессиональной среде, стала авторитетной площадкой для выявления, продвижения и поддержки региональных культурных проектов, благодаря которым жизнь в регионах меняется к лучшему.