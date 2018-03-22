На МКС отправилась очередная экспедиция - космонавт Роскосмоса Олег Артемьев и астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд. Пилотируемый космический корабль Союз уже вышел на околоземную орбиту. Через двое суток автономного полета он пристыкуется к российскому сегменту станции.

На МКС отправилась очередная экспедиция — космонавт "Роскосмоса" Олег Артемьев и астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд. Пилотируемый космический корабль "Союз" уже вышел на околоземную орбиту. Через двое суток автономного полета он пристыкуется к российскому сегменту станции.Вместе с экипажем на МКС отправляется и необычный груз — мяч, которым будут играть в первом матче чемпионата мира по футболу, а также спортивный символ этих соревнований — волк Забивака.В космос корабль отправился с Гагаринского старта — так называют первую пусковую площадку космодрома Байконур. Третья ступень отделилась в 20.53, ЦУП принял управление кораблем на себя. Первый серьезнейший этап позади, друзья космонавтов, которые наблюдали за пуском, аплодируют.В составе экипажа — астронавт Эндрю Фойстел, который отправился в космос уже в третий раз. Для его коллеги Ричарда Арнольда это второй полет в карьере. А возглавляет экспедицию опытный космонавт Олег Артемьев. Стыковка с МКС запланирована на 23 марта. Перед этим экипаж сделает больше тридцати витков вокруг земли.На орбите экипаж проведет примерно полгода. За это время Олег Артемьев обещает пополнить свою коллекцию космических снимков, сделанных с международной космической станции — фотографиями космонавт активно делится в социальных сетях.