Британский журналист Том Бауэр в своей новой книге Власть, страсть и неповиновение принца Чарльза заостряет внимание на сложных взаимоотношениях Елизаветы II и жены ее старшего сына Чарльза Камиллы Баркер Боулз. Исследователь утверждает, что королева назвала спутницу принца порочной женщиной.

Британский журналист Том Бауэр в своей новой книге "Власть,страсть и неповиновение принца Чарльза" заостряет внимание на сложных взаимоотношениях Елизаветы II и жены ее старшего сына Чарльза КамиллыБаркер Боулз. Исследователь утверждает, что королева назваласпутницу принца "порочной женщиной".Как пишет автор,после трагической гибели своей первой супруги принцессы Дианы Чарльз обратилсяк матери с просьбой принять его давнюю возлюбленную Камиллу, но получилрешительный отказ. Бауэр утверждает, что после нескольких бокалов мартини Елизаветазаявила сыну, что не собирается потакать его прелюбодеянию и никогда не проститКамиллу, которую считает виновницей его развода с Дианой. Королева заявила, чтоне хочет иметь с избранницей сына ничего общего и, как утверждает журналист,назвала ее "безнравственной женщиной".Несмотря нато, что Чарльза поддерживала сестра его матери, принцесса Маргарет, это не смягчилоситуацию. Елизавета II пошла навстречу сыну только после смерти его бабушки,которая, к слову, заняла строну дочери и скептически относилась к отношениямвнука.Конфликты непрекратились даже после того, как в 2005 году Чарльз и Камилла поженились. Обасупруга были разведены, поэтому им не разрешалось вступать в брак вАнгликанской церкви. Из-за этого церемонию пришлось проводить в Ратуше Виндзора. Помимо этого в преддверии праздника королева не приглашала Камиллу на официальные обеды, а также намекала, что осталось очень мало специальногозолота, чтобы изготовить для нее обручальное кольцо, передает издание People.Более того, королевазапретила ближайшему помощнику принца Чарльза самостоятельно организовать приемгостей и свела на нет все разговоры о событии на 650 человек. Сообщается, что послесвадьбы Елизавета II все-таки смягчила свое отношение к Камилле.