Школьные старты. Во Владимире состоялась одна из самых массовых эстафет. На беговые дорожки ФОКа вышли более 350 учащихся школ. Боролись ребята за призы основателя школы лёгкой атлетики - Александра Кучерова. Соревнования в честь заслуженного работника физкультуры проводятся уже в четвёртый раз. Тему продолжит Алексей Дудин.
22.03.2018
Школьные старты. Во Владимире состоялась одна из самых массовых эстафет. На беговые дорожки ФОКа вышли более 350 учащихся школ. Боролись ребята за призы основателя школы лёгкой атлетики - Александра Кучерова. Соревнования в честь заслуженного работника физкультуры проводятся уже в четвёртый раз. Тему продолжит Алексей Дудин.