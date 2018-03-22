× HTML-Код для вставки в блог или сайт

<a href="http://33live.ru/novosti/22-03-2018-estafeta-dlya-shkol.html" target="_blank">Эстафета для школ</a> - Школьные старты. Во Владимире состоялась одна из самых массовых эстафет. На беговые дорожки ФОКа вышли более 350 учащихся школ. Боролись ребята за призы основателя школы лёгкой атлетики - Александра Кучерова. Соревнования в честь заслуженного работника физкультуры проводятся уже в четвёртый раз. Тему продолжит Алексей Дудин.