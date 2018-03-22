Вдова Дениса Вороненкова Мария Максакова появилась в Прямом эфире Андрея Малахова. Оперная дива рассказала о том, что происходит в ее жизни.

Вдова Дениса Вороненкова Мария Максакова появилась в "Прямом эфире" Андрея Малахова. Оперная дива рассказала о том, что происходит в ее жизни.Певица вышла на связь со студией шоу из Харькова, где участвует в репетициях постановки "Отелло". По словам Марии, за год в ее жизни практически ничего не изменилось. Артистка так и не смогла примирится с мамой Людмилой Максаковой.Оперная дива характеризует отношения с родственницей как "нейтралитет". "Мне больше не хочется копаться во всем этом – было, не было, говорила или нет. Мне неприятно, безусловно, что несмотря на всю очевидность происходящего, мама продолжает общаться с Тюриным. Мне это кажется диким. Поэтому я все время должна делать скидку на то, что мое общение с ней может, к сожалению, стать известным ему", – заявила Мария.Также Максакова отметила, что ни о чем не жалеет. Сейчас она с головой погрузилась в работу и репетирует в Харьковском национальном оперном театре. Свою партию Мария называет "сложнейшей". В личной жизни у певицы пока не так радужно."Украина – очень религиозная страна, и никто бы не позволил себе до истечения года каким-либо образом ухаживать за мной или позволять себе намеки. Поэтому на данный момент я не думаю о своей личной жизни", – отметила Максакова.Новость дополняется