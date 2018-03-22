18-летний нападающий финского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Йокерит Эли Толванен подписал трехгодичный контракт новичка с командой Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Нэшвилл Предаторз.

18-летний нападающий финского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Йокерит" Эли Толванен подписал трехгодичный контракт новичка с командой Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нэшвилл Предаторз".В данный момент Толванен продолжает выступление в КХЛ, где продолжается в плей-офф. В 1/4 финала "Йокерит" проигрывает ЦСКА со счетом 1-3 в серии и может завершить сезон 22 марта. После этого о подписании контракта должно быть объявлено официально. Двусторонний контракт рассчитан на три года с зарплатой $925 тысяч в год, отмечает ТАСС.